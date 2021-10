Ministar obrane Mario Banožić u petak je kao razloge napada predsjednika Zorana Milanovića zbog prijevremenog umirovljenja zapovjednika Počasno zaštitne bojne Elvisa Burčula naveo to da predsjednik već ima drugog čovjeka za tu funkciju, ističući da neće poništiti tu odluku jer je zakonita.

"Naravno da neću. Odluka je donesena zakonito, nemam je razloga poništavati", poručio je ministar Banožić za RTL-ove Vijesti.

Predsjednik Republike Milanović u petak je prozvao Banožića da "lupeta po Ustavu", da o tome nema pojma te da će ga umirovljenje Burčula "skupo koštati".

Hrvatska vojska nije predsjednikova igračka

"Kada je Predsjedniku RH Zoranu Milanoviću konačno netko rekao 'ne', ponašanjem i izjavama pokazao je da se neprimjereno odnosi prema obrambenom sustavu i Hrvatskoj vojsci, što je neprofesionalno za funkciju koju obavlja. Predsjednik mora znati da Hrvatska vojska nije njegova igračka, nego je to pobjednička Hrvatska vojska", priopćilo je Ministarstvo obrane, prenoseći ministrove poruke.

U MORH-u ističu da su predsjedniku "bila ključna naredna dva i pol mjeseca", jer uz pomoć načelnika Glavnog stožera OSRH ima "svojeg časnika" kojeg želi imenovati na mjesto zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, a od ministra obrane kao jedinog ovlaštenog zakonskog predlagatelja traži da tu osobu predloži za izvanredno promaknuće u čin pukovnika.

Naglašavaju da sukladno zakonu kao tijelo državne uprave imaju planske usmjeravajuće, koordinacijske i nadzorne funkcije u obrani te osiguravaju uvjete za funkcioniranje i djelovanje Oružanih snaga. Navode da su nadležnosti državnih tijela u području obrane jasno propisana Ustavom i zakonom te ih treba poštovati i provoditi, što Predsjednik Republike "očito ne čini".

Na pitanje što će biti ako Milanović sada počne sve blokirati, Banožić je za RTL izjavio kako je to stil predsjednika koji se tako ponaša od početka i te prijetnje nisu upućene samo njemu, nego i ostalim ljudima u sustavu.

Došao je trenutak kad se preko nekih stvari ne može prijeći

Istaknuo je kako je u ovih godinu dana pokušao sve to amortizirati, ali da je došlo do trenutka kada jednostavno preko nekih stvari "ne želite preći". "A jedno je to da podržavate ljude koji bi trebali izvanrednim promaknućima prešišati sve ostale koji su to već zaslužili". poručio je Banožić.

Ocijenio je kako je krajnje neukusan i sam moment u kojem su izašli iz Ureda predsjednika s priopćenjem o Burčulu i cijeloj situaciji vezano za zapovjednika Počasno zaštitne bojne, te da to najbolje govori kakvu su časnu namjeru imali.

"Čekali su trenutak da odem iz Republike Hrvatske u Bruxelles na sastanak ministara i NATO-a i pokušavali nametnuti tezu kako sam nešto učinio što nije u skladu sa zakonom. Kroz priopćenje smo dokazali da je sve u skladu sa zakonom, a večeras je možda pravi trenutak da se kaže u biti zašto je uopće došlo do toga", rekao je Banožić.

Predsjednik uporno pokušava svojatati sustav obrane

Predsjednika je prozvao za totalno neprimjeren način komunikacije i to samo zato što mu je napokon rečeno - ne "i to u sustavu koji on uporno pokušava svojatati, uporno prikazivati kao nekakvu svoju vojsku i pri tome ne poštujući niti jedan zakon koji je on donio".

Dodao je kako o obrani brigadira Burčula kao zapovjednika, da je on kao ministar nešto učinio iz osobne osvete, najbolje govori podatak da su upravo to mjesto tražili dva i pol mjeseca, zbog čega je bio protiv.

"A pravi razlog vam stoji zato što već za to ima spremnog čovjeka. Taj čovjek uopće po činu nije dovoljan da bi obnašao dužnost zapovjednika, nego će još na mene vršiti pritisak da ga ja trebam unaprijediti, da trebam isto tako izvanredno promaknuće napraviti", kazao je Banožić.

Upitan znači li to da je onda u ova dva mjeseca, koliko se tražilo produljenje mandata, trebao odraditi promaknuće, odgovorio je - zamislite korake da pripremimo čovjeka koji će biti iako taj čovjek danas nema uvjete. "Iako za to mjesto mi u ovom trenutku imamo preko četiri stotine vojnika, brigadira, pukovnika koji bi mogli ispunjavati uvjete upravo na to mjesto", istaknuo je.

"Dakle, od mene će se tražiti u budućnosti upravo na način ovakvih pritisaka, da se slažu ljudi. Mislim da je to nepošteno prema sustavu Hrvatske vojske i osobito prema ljudima koji su cijeli svoj život u vojsci i časno, redovno došli do svojih činova", naglasio je Banožić.

Milanović se ponovno obrušio na Banožića: ''Taj tip je skupljao Pokemone dok su ovi ratovali. Burčulu može čizme glancati''

Plenković uzvratio Milanoviću: ''Prijetnje, ucjene i najavljeni cirkusi govore o njemu''

Naveo je da nema nikakvu zamjerku na rad brigadira Burčula, ali da jednostavno misli kako ovo nije način, nije u redu prema svim ostalim ljudima u sustavu da se ovako ponaša.

Ustvrdio je da između njega i Ureda predsjednika nema jasne komunikacije, nego mu predsjednik uporno šalje nekakve poruke po svojim savjetnicima s kojima nema što pričati.