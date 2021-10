Premijer Andrej Plenković odgovarao je na pitanja novinara tijekom samita Europskog vijeća u Briselu. Osvrnuo se i na Milanovićeve izjave.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković se u Briselu osvrnuo na nedavne izjave predsjednika Zorana Milanovića oko brigadira Burčula. ''Ako je u Zagrebu bilo jugo, onda je u Rimu vjerojatno bilo široko. To pitanje nema nikakve veze sa mnom i treba se rješavati u trokutu ministar, predsjednik i Glavni stožer. Bilo kakve prijetnje, ucjene i najavljeni cirkusi govore o njemu, ne o nama'', kazao je Plenković i dodao da ta tema nema veze s njim.

''Ja se nijednom nisam miješao u proces imenovanja, promaknuća, razrješenja bilo kojeg časnika HV-a. Možete to pitati bivšu predsjednicu, Krstičevića, Milanovića, Kranja, Šundova i Banožića... To s Vladom i sa mnom nema nikakve veze. Važno je samo je li sve provedeno zakonito, ja ću tu zaustaviti tu temu, neka to rješava s ministrom'', istaknuo je Plenković.

Što se Gordana Lauca tiče i njegovog ostanka u Znanstvenom savjetu, premijer je rekao da su osobni savjeti izvan Savjeta - njihovi. ''To sam 150 tisuća puta već objasnio, ljudi koji su u ZS su tamo na naš zahtjev. Savjet postoji samo kad zasjeda, njihovi stavovi koje iznose van zasjedanja savjeta su njihovi. To je sve'', prokomentirao je.

''Znate kad kažete da je nekom auzmeš u glavi, to je gore od široko, to morate sve njega pitati'', kazao je premijer o mogućoj blokadi procesa od stranke predsjednika, prenosi N1.

O pretresanju stana župana Stjepana Kožića rekao je da nema informacija osim onoga što je vidio u medijima. ''Ima tamo puno ljudi, nek se izvole nacrtati pred vašim kolegama i neka objasne'', jasan je Plenković.

Migrancije i granica

Plenković je istaknuo da je Hrvatska spremna za Schengen. ''Inicirao sam raspravu u BiH. Svi su svjesni napetosti situacije i s oprezom i neodobravanjem čitaju poruke Milorada Dodika. Istaknuo sam da je nužno da se tijekom ove godine postigne konsenzus o Izbornom zakonu koji će Hrvatima omogućiti da se na legitiman način biraju njihovi predstavnici u institucije BiH'', rekao je Plenković.

Dodao je da se od Komisije zatraži priprema jednog sveobuhvatnog izvješće na temelju kojeg će se predvidjeti financijska sredstva koja će članicama pomoći da bolje čuvaju svoju granicu. Istaknuo je da je Hrvatska uložila 200 milijuna eura u čuvanje granice. Napomenuo je da Hrvatska nije bila tema te da ne očekuje nikakvu kaznu zbog incidenata u odnosu hrvatske policije prema migrantima koji ilegalno prelaze granicu.