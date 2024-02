Požar buknuo u popularnom restoranu, ubrzo progutao cijelu zgradu: Namanje 43 mrtvih

"Dosad imamo 43 mrtvih", rekla je za agenciju France presse ministrica zdravstva Samanta Lal Sen, nakon što je posjetila bolnicu Medical College i još jednu zdravstvenu ustanovu specijaliziranu za opekline u kojoj je pomoć dobilo 40 ljudi.

Još su deseci osoba ozlijeđeni u požaru koji je u četvrtak navečer uništio sedmerokatnicu u Dhaki, glavnom gradu Bangladeša. Mohamad Šihab, dužnosnik vatrogasne službe, rekao je da je požar buknuo u popularnom restoranu i brzo se proširio na gornje katove.

