"Nisam znao kakav je bio odnos Palme s Arkanom, a braniteljima ću se ispričati", izjavio je zagrebački gradonalčelnik Milan Bandić na press-konferenciji koju je sazvao kako bi, između ostaloga, govorio i o priznanju koje je primio od ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvi.

"Kada su branitelji u pitanju, progutat ću ne jednu žabu, nego sto žaba. Ja ću se braniteljima ispričati i progutati sto žaba", odgovorio je Bandić na pitanje zašto je zvao Palmu u Zagreb.

Bandić je na press-konferenciji ponovno imao seksistički ispad prema našoj novinarki Ivani Brkić-Tomljenović, kojoj se obraćao sa "sunce". Nakon što mu je ona odgovorila da joj se tako ne obraća, Bandić je rekao: "Ispričavam se što sam vam rekao sunce. Vi meni slobodno recite sunce ili gospodine gradonačelniče. Tako me niste nikad nazvali."

Nakon što mu je ona odgovorila da ga neće zvati sunce i kazala: "Ako novinari imaju još pitanja...", Bandić ju je prekinuo i rekao: "Otkud vam pravo da vi vodite presicu? Imamo ovdje glasnogovornicu. Zašto ste nervozni? Niste naučili razgovarati. Bandić nikome nije kriv, niti jednom uredniku, ja sam svoj projekt i vi niste naučili razgovarati s ljudima", rekao je Bandić.

Na press-konferenciji, koja se pretvorila u show, Bandić je imao potrebu govoriti o ljubavi prema novinarima. "Zanimanje za moj put u Moskvu, odnosno, općenito zanimanje za mene, poslastica je za vas. A znate što je još veća poslastica? Moja za vama. To je ljubav jedna nerazdvojna. Mi imamo iste ljubavi. One su u sinergiji. Vi ste zaljubljeni u mene, a ja u vas", uvjeren je Bandić.

Bandić je objasnio i priznanje od Vladimira Putina. "Suradnja Zagreba i Moskve na čast je gradonačelniku Bandiću. U veljači 2020. obilježit ćemo i proslaviti suradnju dvaju gradova koja traje 20 godina. To je blago za dva glavna prijateljska grada. To je blago za ruski i hrvatski narod. Kome ja to trebam objašnjavati, taj ili ima temperaturu ili ne zna ni a od abecede", rekao je Bandić.

"Gledao sam kako želite minimizirati tu moju nagradu. To je strašno, Goebbels bi vam pozavidio! Ja da imam televiziju, bila bi još jača od bilo koje na kojima vi radite. Al' to je dobro, dižete mi cijenu. Ban Ki Moon dobio je istu tu nagradu. Umjesto da promovirate Zagreb i Hrvatsku, da je Bandić dobio tu nagradu, vi mene trpate u koš s Vučićem, Nikolićim i Dačićem. To je strašno! Goebbels, čisti Goebbels! Ja sam ponosan na tu nagradu, ponosan na svojih 20 godina krvavog rada i prijateljstva s tim ljudima", rekao je Bandić, koji smatra kako smo mi slavenska braća. "Više o ovom ordenu neću govoriti, dok ne dobijem drugi orden", napomenuo je Banić.

Zagrebački gradonačelnik odgovorio je na pitanje o nedemokratskom ponašanju Rusije. "Ja nemam taj kompleks koji vi imate. To je vaše pravo, ali ja taj kompleks nemam. Nisam razmišljao, jer ja nemam tu stranu mozga koju vi imate. Ja donosim odluke za generacije, a ne za mandate", rekao je Bandić.

"Ako je širenje mira i suradnje stvar o kojoj trebamo diskutirati, onda ćemo smijeniti Ban Ki Moona. On je dobio istu nagradu kao i ja. Ima malo veću odgovornost od mene i nije razmišljao vašom glavom, da je razmišljao vašom glavom, ne bi primio tu nagradu", rekao je Bandić.

Na pitanje zašto novinare i urednike naziva jadnicima i bijednicima, Bandić je odgovorio: "Vi ste psiholog. Znate tko je nervozan? Oni koji upadaju drugima u riječ. Ja nisam nervozan, vi ste nervozni."