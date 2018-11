Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ustvrdio je kako dužnosnici moraju voditi računa o tome s kim se sastaju, komentirajući gostovanje predsjednika Skupštine grada Jagodine, Dragana Markovića Palme, kod zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Udruga veterana zagrebačkih branitelja Vukovara poručila je ranije kako su branitelji "zgroženi i razočarani" gostovanjem Markovića Palme, za kojeg kažu da je "potvrđeni četnik i Arkanov potrčko", i to na na isti dan kada se obilježavala 27. godišnjica pada Lužca kraj Vukovara, za koji se okrivljuju upravo Arkanovi vojnici.

"Ukoliko se radi o toj osobi, ono što možemo vidjeti sa društvenih mreža, to je apsolutno neprihvatljivo i osobno sam vrlo kritičan prema takvim odnosima. Mi smo svjesni da sa Srbijom moramo normalizirati odnose u perspektivi, ja sam zagovornik suradnje posebno na temu pronalaska nestalih osoba. Moramo pri tome voditi računa s kim se sastajemo i tko su te osobe. Ukoliko su one sudjelovale u oružanoj agresiji na Hrvatsku, u konačnici to spada u aktivnosti nekih drugih tijela", izjavio je Medved na obilježavanju 28. obljetnice ustrojavanja 1. gardijske brigade "Tigrovi".

Na novinarski upit kakva se poruka šalje tim susretom Medved je kazao da to ne može ocjenjivati jer ne zna okolnosti uslijed kojih je došlo do posjeta niti sadržaj razgovora.

"Ja sam taj dan bio u Vukovaru, ne znam okolnosti uslijed kojih je došlo do posjeta, ne znam sadržaj razgovora, dakle zaista ne mogu ništa komentirati detaljnije od toga. U kontaktu sam s udrugama i udruge hrvatskih branitelja, zapravo oni koji imaju spoznaju o konkretnom događaju, reagiraju na odgovarajući način", kazao je.

HVIDRA traži ispriku

''U ime hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske oštro osuđujemo postupak gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, kojim je izvršio sramotno vrijeđanje svih hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, kada je dana 2. studenog u Gradskom poglavarstvu službeno primio deklariranog četnika Dragana Markovića Palmu.

Naime, gradonačelnik je u glavnom gradu naše Republike Hrvatske ugostio sadašnjeg predsjednika Skupštine općine Jagodina Dragana Markovića, bliskog suradnika zloglasnog ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, s kojim je tijekom srpsko-četničke agresije aktivno sudjelovao u pomoći paravojnim okupacijskim i zločinačkim postrojbama koje su okupirale istočnu Hrvatsku i tamo počinile brojne ratne zločine.

Posebno je neshvatljivo da je imenovani došao na poziv samog gradonačelnika Bandića, te da se susret održao na sam dan obilježavanja 27. godišnjice pada Lužca, kada su pripadnici Arkanovih paravojnih četničkih postrojbi pobili 69 hrvatskih branitelja i civila, a 30 osoba se i danas vode kao nestali.

Ovim je činom gradonačelnik Bandić ponizio hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, hrvatske institucije i našu državu u vrijeme kada se priprema obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Gradonačelniče, možda i možemo razumjeti da niste bili upoznati s prošlošću Vašeg gosta, no smatramo da bi na takvoj funkciji trebali imati vjerodostojne informacije, te da ste se, u najmanju ruku, dužni ispričati svima koji su svojom žrtvom doprinijeli slobodi naše države'', priopćili su iz HVIDR-e. (Hina)