MIslav Bago je za Dnevnik Nove TV prokomentirao aktualno stanje u zdravstvu, kao i rezultate HDZ-a na lokalnim izborima.

Na pitanje hoće li biti nekih posljedica za dubrovačkog gradonačelnika, Mislav Bago je kazao kako nije samo on bitan. ''U danima koje slijede, imat ćete cijeli niz HDZ-ovaca koji su osvojili dva, tri ili četiri mandata koji više ne odgovaraju Plenkoviću, nego biračima koji će pričati zašto je HDZ prošao loše'', pojasnio je Bago.

Kaže kako je HDZ prošao dobro, ali ne i premijer tj. njegovi kandidati.

''Andrej Plenković je prošao loše, točnije kandidati su loše prošli u Dalmaciji, a u Slavoniji gdje nisu njegovi kandidati su prošli sjajno. Neka iznenađenja su bila nekontrolirana od strane Plenkovića. Uhvatio se za Zagreb, gdje sebe smatra involviranim. Znamo da je njegov izbor bio Davor Filipović. Osim toga, kreću unutarstranački izbori. Bit će prava borba za Plenkovićeva nasljednika'', istaknuo je Bago u Dnevniku Nove TV.

Premijer ima i s koalicijskim partnerima probleme. Bago je rekao kako če Plenković imati većinu s Radimirom Čačićem ili bez njega. ''Čačićeve karte su slabije nego dok je bio župan. Siguran sam da HDZ ima na rezervnoj klupi dva, tri zastupnika oporbe koji će po potrebi održati vladajuću koaliciju. Mislim da su Čačiću malo dionice pale pa neće moći ucjenjivati kao prije'', rekao je Bago. Dodao je da o imenima ne bi, ali da njihova imena ''lebde u zraku''.

Spominju se i reforme zdravstva. ''Ne znaš bi li se čovjek smijao ili plakao. Reforme nitko čuo ni vidio. Ministar Beroš najavljuje prije izbora - bit će reforma, bit će reforma. Mi ne znamo kad će to krenuti. Ono što je kod zdravstva najvažnije - svaki sat neprovođenja reforme u zdravstvu je pola milijuna duga u zdravstvu. Svaki sat. To nije pola milijuna duga Beroša ili Plenkovića, nego nas poreznih obveznika. Svaki sat njihovog neprovođenja reformi je pola milijuna koje ćemo mi kad tad vratiti. Ako je to njima jednostavno lako, poreznim obveznicima nije jednostavno lako'', zaključio je Bago.

