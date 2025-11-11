Bačić o ZDS-u: "Neprihvatljivo je da gradska vlast propisuje što se smije pjevati"

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra neprihvatljivim da lokalna samouprava, u konkretnom slučaju zagrebačka gradska vlast Možemo! i SDP-a, propisuje što se smije pjevati u prostorima u vlasništvu Grada.

"Meni je neprihvatljivo da lokalna samouprava može propisivati koje se riječi i tekstovi mogu u prostorima u vlasništvu Grada govoriti, pjevati, izricati. Kad govorimo konkretno, jer je to sve ponukano budućim koncertom Thompsona u zagrebačkoj Areni, što se tiče pokliča 'ZDS' koji je sastavni dio pjesme "Čavoglave", o tome se već očitovao Visoki prekršajni sud i ne vidim razloga zašto bi sada zagrebački gradonačelnik putem većine u Skupštini zabranjivao nešto što smo već gotovo 32 godine u javnom prostoru slušali i mnogi pjevali", poručio je ministar nakon obilaska gradilišta poslijepotresne obnove zgrada javne namjene.

Komentirajući prijedlog zagrebačke vlasti kojim bi se gradonačelniku dala ovlast da zabrani događanja u gradskim prostorima na kojima bi se veličale nacističke, fašističke i ustaške ikonografije i poruke, uključujući i 'ZDS', Bačić podsjeća na odluku Visokog prekršajnog suda kojom poklič 'Za dom spremni' na početku pjesme "Bojna Čavoglave" nije protuzakonit te da se kao dio te pjesme može koristiti.

"Ustavni sud nikada nije ocjenjivao ustavnost 'ZDS-a' kao sastavni dio pjesme nego se očitovao u drugim okolnostima. 500.000 ljudi pjevalo je ljetos pjesmu koja je početkom 90-ih predstavljala budnicu, ohrabrivala naše branitelje kada je vršena velikosrpska agresija na Hrvatsku, tada je ta pjesma nastala, od tada je izvedena na tisuće puta, pa i u Zagrebu svakodnevno, i ne vidim razloge da bi se zabranjivalo izvođenje te pjesme u gradskim prostorima", poručio je.

Od strane pravosudnog sustava RH poslana je jasna poruka da je izvođenje te pjesme u skladu sa zakonom, naglasio je. S druge strane, Možemo! i SDP svoj prijedlog, kako su obrazložili, zasnivaju na "antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu RH, kao i na stajalištima Ustavnog suda RH te Europskog suda za ljudska prava, prema kojima upotreba ustaškog pozdrava ''Za dom spremni'' ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnju na temelju nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti'".

"Vladajuća većina je stabilna, nema nikakvih promišljanja o preslagivanju"

Potpredsjednik Vlade odbacio je također navode o izbacivanju DP-a iz koalicije zbog aktualnih zbivanja u društvu usmjerenih na srpsku nacionalnu manjinu i preslagivanju vladajuće većine sa zastupnicima iz liberalnog političkog spektra.

"Vladajuća većina je stabilna, nema nikakvih promišljanja o preslagivanju, nikakvog problema u funkcioniranju nema. Mi smo s DP-om dogovorili program Vlade, kojeg se držimo i doista nema nikakvog problema, dapače, mislim da smo pokazali u ovih godinu i pol dana da Vlada dobro funkcionira", poručio je.

Čuli ste izjave predsjednika DP-a, ministara i vodstva njihova Kluba u Saboru, tu smo gotovo ujednačeni u stavovima, dodao je upitan koliko na nestabilnost vladajuće većine utječe činjenica da dio DP-a otvoreno podržava posljednje akcije protiv manifestacija srpske manjine.

"Vladajuću većinu čini nekoliko stranaka i ne očekujemo da sve političke stranke o svemu misle isto, no kada je u pitanju stav o posljednjim događajima, vrh DP-a usuglašen je sa stavovima nas u HDZ-u i tu nema zaista različitih tumačenja", kazao je.

O Žalac i Berošu

Komentirajući odlazak bivše HDZ-ove ministrice Gabrijele Žalac na izdržavanje zatvorske kazne, Bačić je istaknuo kako cjelokupan proces koji se odvija kada je u pitanju suzbijanje kriminala i korupcije govori da su tijela progona potpuno neovisna o tome tko je počinio kazneno djelo i da nema nedodirljivih. Nulta je stopa tolerancije na korupciju, rekao je. Bivšu kolegicu nema namjeru, kazao je, posjetiti u zatvoru.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je s Bačićem obišla gradilište obnove zgrade Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručila je kako je svatko odgovoran za svoje postupanje. "Pozdravljam svakog onoga tko je svjestan što je pogriješio", rekla je dodavši kako ona osobno ne poznaje Žalac.

Na pitanje koliku nju kao nasljednicu Vilija Beroša prati teret optužbi zbog kojih je otišao s pozicije ministra, Hrstić je kazala kako bi voljela da se ne povezuje s ministrom nešto što se dogodilo i što je u procesu odlučivanja pravosudnih tijela.

