Atletska utrka

U nedjelju se zatvara promet u širem središtu Zagreba: Očekuje se 4200 ljudi

Zagreb Advent Run (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Zagrebačka policija priopćila je da se zbog nedjeljne atletske utrke zatvara za sav promet Radnička cesta od raskrižja s Ulicom grada Vukovara do raskrižja s Ulicom Marina Držića od 8 do 15 sati, dok će ostale prometnice u širem središtu grada biti zatvorene od 11,50 do 13,30 sati.