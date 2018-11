SDP-ovac Arsen Bauk poručio je kako Predsjednica možda nije ušla u proračun, ali je zato ušla u Paninijev album sa sličicama.

SDP-ovac Arsen Bauk danas je u Saboru obrazlagao svoj amandman kojim je zatražio više novca za Ured predsjednice kako bi mogla kupiti navijačke rekvizite.

"Ništa vam nije sveto. Netko pokušava napraviti razdor između mene i Vlade, govorila je nedavno Predsjednica. A sada vidimo i tko – Vlada. Ovo je svjesna opstrukcija vanjskopolitičkog rada Predsjednice. U nogometnom srpnju veliki rast potpore Kolindi Grabar-Kitarović, a mjesec dana kasnije naslovnice 'HDZ provocira Grabar-Kitarović'. Današnje naslovnice vrište – 'Ovo je udar'. Jedina uspješna vanjskopolitička aktivnost je navijanje, a sve ostalo što čega se uhvati – Istanbulska ili Marakeški – osramoti ili HDZ ili Hrvatsku. Vi joj odbijanjem amandmana onemogućujete navijanje, ali neće vam uspjeti. Ako nije ušla proračun, ušla je u Paninijev album sa sličicama", kazao je Bauk aludirajući na sličicu Luke Modrića na kojoj se u pozadini vidi Predsjednica.

Vlada je amandman, naravno, odbila.

SDP-ovac Predrag Matić je potom zatražio stanku zbog, kako je rekao, ozbiljnosti situacije.

"Mislio sam do zadnjeg trenutka da će Vlada pokazati razumijevanje, međutim ne. I to je udar, a ne ovo što je danas u medijima. Sljedeće godine tolika natjecanja, svjetska prvenstva, predizborna kampanja... Da li je nekom stalo? HDZ-u očito nije, nama jeste. To je očito podmetanje Vlade i udar na predsjednicu", poručio je Matić.

Matić: Što će predsjednica raditi iduće godine?

Zapitao se što će Predsjednica raditi iduće godine.

"Obišla je sve županije, šatora više nema, psa više nema, Putinu i Trumpu se popela na vrh glave i što će raditi? Glavni frend i donator nije u državi, mi se moramo koncentrirati jer ovo je preozbiljno da bi se prepustilo slučaju", rekao je Matić.

Predsjedavajući Željko Reiner stanku je odobrio, ali i dodao kako "nije baš siguran je li takav pristup u političkom životu najoportuniji".

Podsjetimo, Arsen Bauk uputio je u saborsku proceduru amandman na prijedlog proračuna za 2019. godinu kojim traži da Ured predsjednice dobije 20 tisuća kuna za – navijačke aktivnosti i rekvizite .