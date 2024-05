Oni su izračunali: Pogledajte koliko je ljudi dočekalo Baby Lasagnu u Zagrebu

Oduševljeni obožavatelji u velikom su se broju u nedjelju okupili na glavnom zagrebačkom trgu kako bi dočekali hrvatskog predstavnika na Eurosongu Baby Lasagnu, koji je osvojio odlično drugo mjesto i najveći broj glasova publike na tom natjecanju.

Arhiv javnih skupova, udruga koja procjenjuje broj ljudi na javnim okupljanjima, odredio je kako je na dočeku na Trgu bana Josipa Jelačića u nedjelju bilo 5900 ljudi, plus/minus 600.

Kako bi odredio broj ljudi na dočeku Baby Lasagne, Arhiv je iskoristio HRT-ove snimke prijenosa uživo na YouTubeu. Budući da dostupni videomaterijal nije bio dovoljno visoke rezolucije za pojedinačno brojenje svih prisutnih, primijenjen je postupak procjene površine i prosječne gustoće. Na temelju tog videa i brojnih fotografija objavljenih u medijima, objašnjavaju kako su došli do tog broja, može se odrediti da je većina prisutnih zauzela površinu od oko 4000 kvadratnih metara.

"Na skupovima ovakve vrste na otvorenom prostoru, prosječna gustoća standardno se kreće u rasponu od 1,2 do 1,5 osoba po kvadratnom metru. Kada se to pomnoži s površinom, dobije se rezultat od 4800 do 6000 ljudi koji su činili glavninu mase prisutnih. Izvan toga, gdje je gustoća toliko mala da su figure ljudi bile dovoljno razmaknute za pojedinačno brojenje, izbrojili smo još oko 500 ljudi. To znači da je ukupno na dočeku Baby Lasagne u Zagrebu bilo između 5300 i 6500 ljudi, odnosno 5900 plus/minus 600", rekli su iz Arhiva javnih skupova.