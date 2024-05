Huljić otkrio je li bilo lobiranja na Eurosongu: "To je sigurno bio jedan diskretan mig s vrha"

Nakon osvojenog odličnog drugog mjesta Baby Lasagne na Eurosongu, reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić razgovarala je sa skladateljem Tončijem Huljićem.

"On je jučer ostvario dvije pobjede: Njegova pjesma je hit diljem svijeta, a od toga upravo kompozitor i živi. Pjesma ima svoj život bez obzira na to dobila ona taj kipić ili ne", rekao je Huljić te nadodao kako je druga pobjeda Marka Purišića u tome što je ujedinio hrvatski narod na tjedan dana.

"Maknuo nam je politiku na jedno sedam dana iz glava. Uveo je u hrvatski medijski prostor glazbu, pjesmu, navijanje i malo smo smo se odmorili od tog stalnog pritiska politike", nadodao je Huljić.

Osim toga Huljić ističe i da je ostatak svijeta prepoznao našeg Baby Lasagnu i njegov odlični nastup.

"Njega su jučer poznatiji mediji kao što su New York Times, the Guardian, the Telegraf, Sky News već proglasili pobjednikom", rekao je Tonči Huljić.

Na pitanje je li se moglo na neki način prije samog natjecanja lobirati i izboriti za Markovu pobjedu kod žirija, Huljić je ovako odgovorio:

"Pitanje lobiranja je završilo s nekim romantičnim vremenima kasnim 90-ih i početkom 2000-ih godina. Međutim, to danas jednostavno ne postoji. Vi morate, kad gledate taj Eurosong, uračunati geostrateški kontekst, a on se u ovih 15 dana drastično mijenjao. Pogoršala se i sigurnosna situacija", rekao je Huljić i nadodao da je do pobjede Švicarske došlo s razlogom.

"Toliki prosvjedi, tolika napetost, Izrael, Ukrajina, arapske zemlje. Na kraju je EBU povukao jedini logični potez. Švicarska je dobila i to je sigurno bio jedan diskretan mig s vrha", komentirao je pobjedu glazbenika Nemo.

Osvrnuo se i na nastavak Markove karijere.

"Ja sam siguran da ga ta dobrota i skromnost, promućurnost, ali i iskreno radovanje glazbi neće povampirit", rekao je Huljić.

Ovako je objasnio i koja je glavna razlika između Baby Lasagne i Nema.

"Švicarski izvođač je imao pjesmu rađenu za pobjedu na Eurosongu. Izvođač odličan, kao i njegov nastup, ali nema hit. Upotrebna vrijednost te pjesme je da pobjedi na Eurosongu. Baby Lasagna s druge strane ima hit", rekao je Huljić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.