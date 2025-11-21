Pripremite se! APN objavio kada idu pozivi za priuštivi najam i koju dokumentaciju će tražiti

Nakon što je Vlada sredinom mjeseca donijela Program priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) koja je zadužena za provedbu, objavila je kako će se odvijati procedure.

Upita kada će program startati i na koji način je puno, zovu i oni koji žele unajmiti stan i vlasnici koji svoj žele dati na upravljanje državi.

Program priuštivog najma trebao bi aktivirati prazne stanove i državnom, ali i privatnom vlasništvu (procjenjuje se da je takvih čak 600 tisuća) te na taj način dovesti do smanjenja tržišnih cijena najma. Prema računici, obitelj s prihodima od 2000 eura za stan od 60 kvadrata najam bi plaćala s umanjenim režijama 450 eura.

S druge strane, vlasnik koji bi svoj stan od 60 m2 dao na upravljanje APN-u s ugovorom na pet godina, dobio bi medijalnu najamninu od 660 eura mjesečno, odnosno 39.600 eura za pet godina. Prva isplata iznosila bi 23.760 eura, a druga 15.840 eura.

APN je objavio da će tijekom prve polovice prosinca objaviti prvo javni poziv za vlasnike nekretnina, u sredstvima javnog informiranja i na web stranici APN-a.

Popis dokumentacije koju moraju priložiti vlasnici nekretnina:

• preslika osobne iskaznice ako je vlasnik fizička osoba, odnosno preslika osobne iskaznice odgovorne osobe u pravnoj osobi ako je vlasnik pravna osoba

• preslika zemljišnoknjižnog izvatka ili izvatka iz knjige položenih ugovora

• akt za uporabu ili akt za ozakonjenje stambene nekretnine (uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju)

• fotodokumentacija (karakteristične fotografije zgrade i stambene nekretnine) kojom se dokazuje da je stambena nekretnina uporabljiva (fotografija na nekretnine izvana, na način da je vidljiva cijela nekretnina, zatim fotografija ulaza u nekretninu (ulaz u zgradu/stan, ulaz u kuću), fotografije svih prostorija unutar nekretnine (na način da su vidljivi svi dijelovi).

• tlocrt ili skica nekretnine

• račun za zajedničku pričuvu za mjesec prije podnošenja prijave na javni poziv, ako stambena nekretnina podliježe plaćanju zajedničke pričuve

• dokazi da stambena nekretnina nije korištena više od dvije godine (računi ili izvodi za potrošnju energenata i vode).

Nakon završetka javnog poziva za vlasnike stambenih nekretnina, APN će utvrditi listu raspoloživih, odnosno useljivih stambenih nekretnina po jedinici lokalne samouprave za koju je poziv raspisan.

Javni poziv za najmoprimce trebao bi biti objavljen do kraja siječnja.

Dokumentacija koju mora predati zainteresirani najmoprimac:

• preslika osobne iskaznice

• preslika vjenčanog lista ili izvatka iz registra životnog parnerstva

• izjava najmoprimca i njegovo izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću i ovjerenu od strane javnog bilježnika

• potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u prethodnoj godini za najmoprimca i članove uže obitelji

• izjava najmoprimca da on i članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stambenu nekretninu na području Republike Hrvatske i inozemstva, odnosno da u vlasnišvu imaju neodgovarajuću stambenu nekretninu te da nemaju drugih primanja osim navedenih u potvrdi Porezne uprave, danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću i ovjerenu kod javnog bilježnika, ne stariju od 30 dana od dana iskazanog interesa.

Radi ostvarivanja dodatnih bodova ili prednosti, prilaže se i sljedeća dokumentacija:

• rodni listovi za djecu članove uže obitelji najmoprimca

• dokazi o uzdržavanim članovima obitelji najmoprimca

• dokaz o stručnoj spremi najmoprimca (svjedodžba o završenom školovanju, elektronički zapis o radnom pravnom statusu, diploma)

• dokaz o redovnom školovanju djece najmoprimca- potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta

• rješenje HZMO-a o utrvrđenom stupnju invaliditeta ili oštećenja organizma, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta najmoprimca, potvrdu iz Registra osoba s invaliditetom ili rješenje o ostvarivanju prava na inkluzivni dodatak za najmoprimca i/ili člana uže obitelji

• potvrda nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i/ili statusu dragovoljca iz Domovinskog rata te vremena sudjelovanja u Domovinskom ratu za najmoprimca

• rješenje ili potvrda o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za najmoprimca

• rješenje ili potvrda o statusu člana uže obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za najmoprimca

• izvadak iz matice umrlih za umrlog hrvatskog branitelja i/ili dragovoljca iz Domovinskog rata kao člana uže obitelji

• dokaz o korištenju zajamčene minimalne naknade ili naknade za nezaposlene hrvatske branitelje uz Domovinskog rata i članove njihove obitelji

• uvjerenje nadležnog tijela da se ne vodi kazneni postupak za najmoprimca i članove uže obitelji, ne starije od 30 dana od dana prijave na javni poziv

Sva dokumentacija APN-u se može dostaviti u preslici, a po potrebi, APN može zatražiti dostavu originala.

Na koji način će se provoditi bodovanje, možete pročitati na stranicama APN-a.