Čisto more nema cijenu. No, neki "junaci" iz Kaštela sadržaj septičke jame ispraznili su - baš u Jadransko more.

Srce je sezone, a turiste na plaži Goljača u Kaštel Sućurcu dočekuje znak zabranje kupanja.

„Zapravo ovdje smo došli slučajno, tražeći tiho mjesto da sjedimo u hladu. Prelijep je pogled“, kaže Eva iz Nizozemske.

Prošlog tjedna potvrđena je prisutnost escherichie coli na pet plaža u Kaštelima. Situacija se u međuvremenu normalizirala, no lokalci ionako ne mare za postavljeno upozorenje.

„A što ću se bojati, bilo je i šporkije pa smo se kupali“, rekao je Mate iz Kaštel Sućurca.



"Kad imam ovdje ispred kuće lijepo more i tišinu, tko može platiti ovo. Osjećaš se kao na privatnoj plaži, kao u svom, svoj na svome“, misli i Tonći.

Do onečišćenja je došlo jer su pojedinci umjesto plaćanja pražnjenja svojih septičkih jama, njihov sadržaj ispraznili direktno u more.

"U tim potocima smo naišli na veliki broj ilegalnih ispusta, koje smo tada začepili i podnijeli prijave protiv tih građana“, objašnjava Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela.

Nadležne službe ispitivanje obavljaju deset puta tijekom sezone kupanja.

"Kalendar je utvrđen, ali nije dostupan javnosti upravo zato da se, ukoliko dođe do ovakih situacija kao što smo imali na području Kaštela, može utvrditi da je došlo do onečišćenja“, kaže Tamara Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Split.



Nastavni zavod za javno zdravstvo kvalitetu mora provjerava na više od 800 lokacija diljem naše obale. Građani rezultate mogu provjeriti u realnom vremenu, čak i putem svog mobilnog telefona, na aplikaciji koju je izradio Institut za oceanografiju i ribarstvo, koja koristi rezultate istraživanja Nastavnog zavoda.

Incidenti poput ovog ipak su rijetkost, jer posljednje ispitivanje kakvoće mora potvrđuje da je naša strana Jadrana među najčišćima na Mediteranu.

More je izvrsne kvalitete na više od 94 posto naših plaža. Na nešto manje od pet posto ono je ocijenjeno kao dobro, a na 11 lokacija kvaliteta za kupanje je zadovoljavajuća.

„Tako još plavo more nisam vidio, a ovdje je tirkizno. Nevjerovatno“, kaže Draga iz Austrije.

Najveći je to naš ekonomski resurs kojeg moramo čuvati.

Branka Jurčević Zidar, voditeljica službe za zdravstvenu ekologiju kaže da je escherichia coli opasna bakterija koja pokazuje da je došlo do fekalnog onečišćeja mora. No nema mjesta panici.

„Ona je indikatorska bakterija, pokazuje određeni potencijalni rizik, ali to ne nači da se ljudi moraju bojati da će automatski oboljeti. Znači, prema pravilnicima i prema određenim vrijednostima, koje su prekoračene, mi vidimo da je došlo do onečišćenja. Prošli tjedan smo imali takvu situaciju u Kaštelima, što je uvjetovano malo i utjecajem vremenskih neprilika, odnosno oborina, ali možda i nedoličnim ponašanjem građana koji ne razmišljaju da sve na kraju završava u moru“, kaže Jurčević Zidar i dodaje da su takve pojave ipak nisu pravilo.

„To su rijetki primjeri. No dogode se pa zato i mjerimo kakvoću mora i svaka dva tjedna imamo monitoring te pratimo kvalitetu mora na plažama. To naši kupači mogu vidjeti na web stranicama našeg zavoda i na aplikaciji o kakvoći mora. Imamo verziju i na hrvatskom i na engleskom tako da se i turisti mogu informirati o kvaliteti mora na svim plažama u Hrvatskoj", zaključuje Jurčevoć Zidar.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr