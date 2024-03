Nobilo o odluci Ustavnog suda: "Imamo političku bombu! Prijeti se praznom puškom"

Odvjetnik Anto Nobilo osvrnuo se na odluku Ustavnog suda kojim je Zoranu Milanoviću zabranjena kandidatura na parlamentarnim izborima dok god je na dužnosti predsjednika Republike Hrvatske.

"Ovo je jedna od najvećih političkih bombi koja se dogodila, ona je promijenila političku scenu u Hrvatskoj i dala je dodatnu dinamiku, donijela je i dobrih i loših stvari. Dobro je da je pojačala interes za izbore pa možemo pretpostaviti da će izlaznost biti veća", rekao je Nobilo.

Također je komentirao i poruku predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića da može doći do poništenja izbornih rezultata ili kandidacijskih lista.

"Ovo je upozorenje vrlo tvrdo i snažno i Šeparović ga je interpretirao tvrdim izričajem i time je pojačao dramatičnost trenutka i odluke. Odluka je takva da je u nekim elementima provediva pa je SDP rekao da Milanović neće biti na listi i da ga neće isticati kao kandidata. Međutim, u onom trećem dijelu da ne može sudjelovati ni na koji način u kampanji – to je problematično jer život ide i mimo kampanje i predsjednik djeluje kao predsjednik i mimo kampanje. Kad je to fokusirano baš na kampanju, kad nije, to je sada problem", istaknuo je Nobilo tijekom razgovora za N1.

"Mislim da Ustavni sud prijeti praznom puškom, a prazne puške se boji i onaj koji prijeti i onaj kome se prijeti. Prijetnja da će se poništiti izbore je velika prijetnja. Ne vjerujem da ovaj saziv Ustavnog suda ima petlju, čak i kad bi se stekli uvjeti za to, da se takvo nešto napravi. Kako će se poništiti volja naroda jednom odlukom? Mislim da ništa od toga", ustvrdio je.

Međutim, dodao je, zakon im daje tu mogućnost, ali bi tako dramatična odluka morala biti izazvana dramatičnim postupcima.

"To bi bila politička i državna katastrofa i isto bi bilo opasnije da ponište pojedine liste SDP-a i tako promijene volju birača", zaključio je odvjetnik.

Osvrnuo se i na mogućnost nedostatka pravog mandatara i istek mandata ustavnih sudaca u lipnju.

"To bi bila ustavna kriza. Mislim da u šestom mjesecu ostaju samo tri suca Ustavnog suda u mandatu. Nije zatraženo produženje, može se zatražiti, ali Sabor se raspustio i nemaju od koga to dobiti. Ne znam zašto to nije ranije napravljeno jer, ako dođe do bilo kakvih problema, mi ćemo u šestom mjesecu biti u pravoj ustavnoj krizi", napomenuo je.