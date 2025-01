Počeo bijeli štrajk radnika INA-e: Sindikalisti objasnili što to znači

Predstavnici Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske (NSRH) su održali konferenciju za novinare na kojoj su objasnili razloge pokretanja bijelog štrajka radnika INA-e, koji će trajati do 18. siječnja.

Ova industrijska akcija, prema riječima predsjednice NSRH-a Marine Palčić, služi kao upozorenje poslodavcu na ozbiljnost situacije u kojoj se radnici nalaze. Akcija je, poručuje, formalni oblik sindikalnog otpora, usmjeren na ukazivanje na sustavnu degradaciju standarda života zaposlenika Ine.

Tijekom trajanja štrajka radnici će strogo poštivati sve propise i upute poslodavca, čak i kada to znači znatno sporije odvijanje rada. Također, odbijat će bilo kakav neplaćeni rad i dodatne zadatke izvan ugovorenih obveza.

"Cilj bijelog štrajka je ukazati na to koliko sustav ovisi o angažmanu radnika koji su sustavno potplaćeni i preopterećeni", istaknula je Palčić te pozvala kupce i klijente na razumijevanje zbog mogućih kašnjenja i usporenih usluga tijekom trajanja bijelog štrajka, istovremeno apelirajući da svoje nezadovoljstvo usmjere prema upravi, koja kontinuirano ignorira opravdane zahtjeve radnika.

Mnogi radnici, nastavila je, i dalje rade za gotovo minimalnu plaću, dok su drugi potplaćeni u odnosu na svoju stručnost i rad, a problema ima i zbog nedostatka radne snage. Trenutna ponuda poslodavca uključuje povećanje od 10 posto u maloprodaji i 4 posto u ostatku INA-e, uz napomenu da će oni koji i nakon povećanja ostanu ispod novog minimalca dobiti dodatak do minimalca.

Palčić je naglasila da takva ponuda sugerira da poslodavac smatra da neki radnici ne zaslužuju niti minimalnu plaću.

"Što znači 4 posto za nekoga tko, primjerice, ima plaću 1500 eura bruto? To je 60 eura. To je 2 eura dnevno. I to bruto!", upozorila je.

Palčić je istaknula da nema radnog mjesta u INA-i koje trenutno ne zaslužuje povećanje plaće od barem 500 eura. Prema njezinim riječima, takvo početno povećanje bilo bi prvi korak prema uspostavi pravednijeg sustava plaća, nakon čega bi se dodatno analizirali uvjeti rada i definirali daljnji koraci za unapređenje.

Poslodavac prekinuo komunikaciju

Palčić je upozorila da je poslodavac prekinuo komunikaciju s NSRH-om, kao i sindikati koji pregovaraju. Ocijenila je takav potez neprihvatljivim i naglasila da NSRH neće tolerirati ignoriranje legitimnih predstavnika radnika.

Za 18. siječnja u 11 sati najavljen je prosvjed radnika INA Grupe. Palčić je pozvala sve radnike da se odazovu i izbore za svoja prava.

"Neka nas bude preko tisuću i neka se vidi da radnici u Hrvatskoj neće šutjeti!", poručila je.

Boris Cerovac, voditelj pulskog ureda NSRH-a, rekao je da je Sindikat započeo s aktivnijim djelovanjem i povećanjem broja članova u drugoj polovici 2024. godine.

"Ubrzo nakon toga održana je tiskovna konferencija na kojoj je ukazano na težak položaj radnika i zatraženo povećanje plaća u skladu s rastom troškova života. Kao reakciju na to, reprezentativni sindikati najavili su pregovore o kolektivnom ugovoru. Iako je NSRH izrazio spremnost sudjelovati u pregovorima, do danas nije dobio priliku za sudjelovanje niti je informiran o zahtjevima postavljenim poslodavcu", napomenuo je.

"Krajem studenog, reprezentativni sindikati započeli su postupak mirenja. Prema informacijama dobivenim od radnika, dogovoreno je povećanje plaća od 10 posto u maloprodaji i 4 posto u ostatku INA-e. Međutim, takva ponuda smatrana je nedostatnom i prema mišljenju NSRH nije ni trebala biti predmet izjašnjavanja radnika, već bi odmah trebale biti pokrenute sindikalne akcije. Izjašnjavanje je završeno 5. siječnja, no rezultati još uvijek nisu objavljeni", pojasnio je.

Radnici, zaključio je, postavljaju pitanje jesu li reprezentativni sindikati postigli konkretne pomake u korist radnika ili su osigurali povlastice samo za sebe i svoje povjerenike. Cerovac kao primjer navodi slučaj sindikalnog povjerenika koji obilazi radnike s ciljem zadržavanja članstva, ali ne nudi rješenja kroz kolektivno pregovaranje, već apelira na radnike da ostanu članovi kako bi on sačuvao svoj profesionalni status i beneficije.

