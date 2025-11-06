Pitali smo vas hoćete li dobiti božićnicu? Niste optimistični! "Ako bog da, meni bu Golub dal"

Slovenska vlada uvodi obveznu božićnicu za sve zaposlene. Hrvatska takav zakon još nije uvela, ali uobičajeno je da kompanije radnicima isplaćuju božićnice, koje su pak u javnom i državnom sektoru propisane kolektivnim ugovorom.

Privatne tvrtke same odlučuju o iznosu božićnice.

DNEVNIK.hr pitao vas je hoćete li dobiti božićnicu ove godine. Izdvojili smo neke od vaših odgovora.

"Ak ne dobim otkaz, možda i bude", "Šta je to božićnica?", "Para nije problem, para nema", "Naravno, od mame", neki su od odgovora.

"Molim vas, ja ću sebi napraviti Božić bez božićnice, jer penzionerima ne treba to. Plenković skuplja božićnicu za svoje ministre koji odlaze na odvikavanje od novca", kaže jedan čitatelj.

"Daaaaaa, naravno odmah uplaćujem krstarenje kruzerom, još će love i ostati do sljedećeg Božića!", "Ako bog da, meni bu Golub dal",

"Ako da Plenković, dobro došla; ako ne, glabaćemo kosti."

"Nisam dobila nikada u životu, pa sumnjam da budem ove godine", također su neki od komentara.