U povodu obilježavanja Dana grada održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Vukovara, na kojoj je sudjelovao predsjednik tehničke Vlade i HDZ-a Andrej Plenković, a u planu je i nastavak pregovora o sastavljanju većine s Domovinskim pokretom (DP).

Pročitajte i ovo Pratite iz minute u minutu "Hoće li nakon ove izjave i on biti proglašen žetonom? Kako je krenulo, uz Grbina će ostati samo njih dvojica"

"Ovaj grad predstavlja simbol hrvatske slobodne, žrtve i pobjede i čestitam gradonačelniku na nizu dostignuća. Vlada RH snažno podržava ovaj grad", rekao je uvodno Andrej Plenković.

O razgovorima s potencijalnim parterima oko saborske većine rekao je da razgovara o nizu tema, ali nisu sve teme javne.

"To je ozbiljna politička pogreška Mosta. Postoje dvije vrste stranaka danas u Hrvatskoj, one koje su tu od početka i svjesne su okolnosti u kojima su donošeni zakoni i propisi... u takve stranke se ubraja HDZ koje je osnovao dr. Franjo Tuđman. Postoje ove svježije stranke, poput Mosta koje nemaju nikakvu relaciju i lakonski dolaze prem mikrofone i pokušavaju razmontirati hrvatske pravne stečevine", rekao je o Mostovom prijedlogu.

Novinari su ga pitali i za jučerašnju izjavu na koju je reagirao i HND tvrdeći da je novinarki poručio kako su njezina otkrića u slučaju Ministarstva kulture i medija i Geodetskog fakulteta politički motivirana te da nisu novinarstvo, nego su plod ilegalnih radnji.

"Ja nisam nikoga spomenuo pojedinačno nego sam mislio na lifranje informacija koje daju novinarima ne bi li kreirali agendu u društvu. To što se netko prepoznao, meni je žao, ali ono što sam ja rekao je istina", objasnio je jučerašnju izjavu Plenković.

"Nitko do tih informacija nije došao istraživanjem. To je dilanje informacijama. Netko je uzeo insprintane dokumente i zaključio da bi mogli biti interesantni", zaključio je Plenković-

U nasavku je odgovorio i na pitanje o priopćenju predsjednika Zorana Milanovića.

"Kršitelj Ustava kaže da sam se ja vratio u ustavne okvire? Ne, on je propustio imenovati Markića na puni mandat prije dva mjeseca", rekao je

Bilo jednom ...

''Taj Penava postoji, moja baba pokojna bi mogla biti gradonačelnica Vukovara s lovom koju mu država svaki dan daje… sve što se tamo napravi, oni nisu sami napravili ništa. Ništa. Nula. I uzeo na sebe žrtvu ljudi kojih nema. I postao predsjednik, usput i gradonačelnik zato što se Marija Budimir ozvučila", riječi su koje su maloprije parlamentarnih izbora izašle iz Plenkovićevih usta.

''To su kvarni ljudi. Zli ljudi s kojima nećemo imati posla. Nemojte biti zavarani, joj,to su desni, naši su Hrvati. Nisu. Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas. To morate znati", govorio je Plenković na sastanku na kojem je tajno snimljen, a ta snimka postala javna taman uoči izbora.

''Pozivam te na dvoboj kao muškarac muškarca'', poručio je tada Plenkoviću čelnik Domovinskog pokreta (DP) i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Bio je to tek dio ne baš lijepih riječi kojima su se međusobno častili bivši stranački kolege, kako oni, tako i drugi članovi dvije stranke koje sada vode pregovore nakon kojih bi mogli sastaviti zajedničku Vladu.



Koliko su tome svakim danom sve bliže ili još dalje, detalji su o kojima nitko od uključenih formalno ne želi, no zato u kuloarima različitih informacija ne manjka.

Javno je, doduše, Plenković dan ranije ustvrdio da ima ruku i više nego što je potrebno, načelno. Precizno nije želio, kao ni Penava. Barem zasad. No, pregovori za formiranje saborske većine i dalje traju, a rok od 20 dana za konstituirajuću sjednicu Sabora sve je bliži isteku.

Pročitajte i ovo "SRETAN PUT!" Glavašević poslao otvoreno pismo Plenkoviću: "Kriv si"

Pun sandučić

Živo je bilo i u "Plenkovićevoj pošti". Naime, nezavisni kandidat na listi SDP-a za Europski parlament Bojan Glavašević poslao mu je otvoreno pismo u kojem se gdje je nestao "onaj umjereno konzervativni europarlamentarac koji je došao na čelo HDZ-a prije osam godina."

A stigla je Plenkoviću i pohvala od onoga od koga se to možda i najmanje očekivalo. Naime, oko podneva s Pantovčaka je priopćeno da će predsjednik Republike Zoran Milanović potpisati Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) kojim se Markić imenuje vršiteljem dužnosti ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) s danom 6. svibnja 2024., do imenovanja ravnatelja, a najduže na rok do dva mjeseca.

"Iako je Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja SOA-e moglo i trebalo biti doneseno još u ožujku, odluku danas tehničkog predsjednika Vlade RH da prihvati njegov raniji prijedlog, predsjednik Republike smatra jedinom mogućom i ispravnom odlukom. Isto tako, dobro je pa i pohvalno što je tehnički predsjednik Vlade RH svoje postupanje vratio u ustavne okvire te što je opet svjestan da mora surađivati s Predsjednikom Republike kako to propisuju hrvatski Ustav i zakoni", poručeno je s Pantovčaka.