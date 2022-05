Ukupno 42 navijača splitskog Hajduka idućih mjesec dana provest će u istražnom zatvoru. Kako su se branili pred sutkinjama, kako su proveli prvu noć u zatvoru i koji je daljnji plan njihovih odvjetnika - istražio je za Dnevnik Nove TV Domagoj Mikić.

Kao kulu od karata ideju o slobodi 42 navijača Hajduka u ponedjeljak su srušile tri sutkinje istrage županijskog suda u Velikoj Gorici.

"Trojica, četvorica osumnjičenika su se bavila šutnjom dok su ostali iznosili svoju obranu uglavnom branili su se na način da nemaju veze s počinjenjem kaznenog djela da su se jednostavno našli na krivom mjestu u krivo vrijeme", navela je glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kallay Blažeković.

Odvjetnici jasni. najavljuju žalbe i otkrivaju koliko njihovi klijenti mogu dugo ostati iza rešetaka.

"S obzirom na to da je za ovo kazneno djelo zapisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora maksimalno trajanje jedinstvenog zatvora do donošenja prvostupanjske presude može trajati šest mjeseci", rekao je Tihomir Mišić.

Nogometnim rječnikom noćas i prava gužva u šesnaestercu u ponedjeljak u Remetincu gdje je stiglo 42 navijača.

"Zaprimali su se cijelu noć ljudi su dobili svoje sobe osigurana im je zdravstvena skrb, mirna je noć protekla to su mladi dečki mi nikad nismo imali problema sa tim navijačkim skupinama", naveo je Armin Tatarević, predsjednik Sindikata pravosudne policije.

Ipak morali su se tražiti dodatni kreveti kako bi se ispoštovalo da navijači ne mogu komunicirati međusobno. I u utorak užurbano. Na liječničke preglede navijači odlaze u pratnji interventne policije.

"Liječnička pomoć ukazana je i tu ne moraju oni tražiti nego su oni sami odmah vođeni kod doktora. Svi poslovi su sad nekako udvostručeni, hajmo to tako reći", komentirao je Tatarević.

I danas pred zatvor, ali i velikogorički sud stigli su zabrinuti roditelji koji traže da im se dopusti da posjete djecu iza zidina remetinečkog zatvora.

