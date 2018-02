Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković održava govor o budućnosti Europe i raspravlja sa zastupnicima na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Govor premijera Plenkovića pratite u nastavku:

Poštovani gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, poštovani potpredsjednici, čelnici političkih skupina, zastupnici, poštovani predsjedniče Europske komisije,

dragi prijatelji, lijepo je biti ponovno s vama!

Drago mi je vidjeti prijatelje i osjetiti pozitivnu atmosferu Strasbourga.

Zadovoljstvo mi je i kao predsjedniku Vlade Republike Hrvatske govoriti o budućnosti Europske unije. Ove godine Hrvatska će obilježiti petu godinu članstva u Europskoj uniji.

To je prigoda za prisjećanje na naš zahtjevan proces pristupanja, kao i za sjećanje na činjenicu da je Europska zajednica 15. siječnja 1992. međunarodno priznala Hrvatsku.

Ona se time nakon 9 stoljeća kao neovisna država vratila na političku kartu svijeta, na raskršću Srednje Europe i Mediterana.

Hrvatski narod taj dan, kao i dan pristupanja Europskoj uniji, i danas pamti s puno emocija.

Od neovisnosti do članstva u EU

Pad Berlinskoga zida označio je odbacivanje komunizma i pobjedu demokracije u cijeloj Srednjoj i Istočnoj Europi.

Premda smo i mi težili povratku u okrilje demokratske Europe, to razdoblje i događaji početkom 1990.-ih bili su za Hrvatsku izuzetno nepovoljni i teški.

Na kraju 20. stoljeća u srcu Europe bili smo, nažalost, prisiljeni braniti svoju slobodu od vojne agresije.

Opsada i razaranje Vukovara, prvog europskog grada uništenog nakon Drugog svjetskog rata, bombardiranje srednjovjekovnog Dubrovnika, tisuće ubijenih, ranjenih, te stotine tisuća raseljenih, trajno su obilježili to bolno razdoblje.

U ratu koji je završio 1995. Hrvatska je pretrpjela štete koje su dosegle 150% od predratnog BDP-a, što je za naše gospodarstvo 20 puta više od štete koju su 2011. Japanu nanijeli strašni cunami i potres.

Možete samo zamisliti koliko je to usporilo našu društvenu i gospodarsku preobrazbu.

Premda smo prije rata bili među najrazvijenijim tranzicijskim gospodarstvima, tijekom 1990.-ih, zbog svega navedenog izgubili smo korak u odnosu na druge i ušli u Europsku uniju 2013., a ne 2004. Trebalo je proći gotovo četvrt stoljeća da bi se Hrvatska oporavila, duboko promijenila i razvila.

Obnovila se, izgradila i danas postala jedna od europskih najatraktivnijih turističkih destinacija koju je prošle godine posjetilo 18 milijuna gostiju.

Turizam predstavlja danas 20% našeg BDP-a i prvi smo u Europi po broju turista po stanovniku.

Kao istaknute dijelove europske kulturne baštine, izumiteljstva i inovacija iz Hrvatske podsjetit ću:

- na 23 upisanih dobra na popisu svjetske baštine,

- na Rijeku koja će 2020. biti europska prijestolnica kulture,

- na hrvatsku kravatu koja je osvojila svijet još odavna,

- kao i na Nikolu Teslu, rodom iz Hrvatske, bez čijih izuma bismo danas ovdje sjedili u mraku.

U Hrvatskoj se danas proizvodi jedan od najbržih električnih automobila na svijetu, Rimac Concept One.

Dok hrvatska tvrtka InfoBip omogućava da 4 milijarde ljudi u svijetu digitalno komunicira putem SMS-a.

Istodobno, svjestan sam da su pred nama brojne zahtjevne strukturne reforme, koje našim građanima trebaju omogućiti bolji život.

Moja vlada odlučna je u njihovoj provedbi. Imamo pozitivne makro-ekonomske pokazatelje.

Bilježimo gospodarski rast od 3%, rast industrijske proizvodnje, ulaganja i izvoza, kao i rast zaposlenosti, plaća i socijalnih naknada.

Značajno smo smanjili javni dug, ostvarili proračunski višak te imamo najnižu nezaposlenost do sada.

Uz napore Vlade, to odražava i pozitivne učinke našeg članstva u Europskoj uniji.

Tim više, kao Vlada koja je izbore 2016. dobila na pro-europskom programu, aktivno promišljamo budućnost Europske unije.

Moja vizija Europe

Dame i gospodo,

Posvetio sam 25 godina svojeg političkog djelovanja i profesionalne karijere da bih europske vrijednosti ugradio u modernu Hrvatsku.

Hrvatski narod koji je, nažalost, bio suočen s ratom, danas tim više cijeni mir.

Ne tako davno demokracija je bila tek daleka težnja, dok danas živimo europske vrijednosti i slobode.

Jasno se sjećamo što znači nemati iste prilike za gospodarski i socijalni razvoj, slobodu kretanja, razmjenu studenata ili tehnoloških inovacija.

Iz tog razloga danas jasno shvaćamo svu dodanu vrijednost i prednosti koje nam donosi članstvo u EU.

Osobno to tim bolje vidim jer sam i sam aktivno sudjelovao u pregovorima o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji te vodio referendumsku kampanju za naš ulazak u Uniju.

Tijekom cijele jedne godine, to mi je bila prilika biti na terenu i svojim sugrađanima objašnjavati prednosti hrvatskog članstva.

U tom smislu, sa svojim dvostrukim iskustvom – onim hrvatskog i europskog zastupnika te onim hrvatskog premijera i člana Europskog vijeća – u potpunosti sam svjestan različitih interesa koji nastoje oslabiti i razmrviti europski projekt.

Ne gubeći osjećaj za političku realnost, smatram ključnim da zajedno obnovimo europske ideje, jačajući naše zajedničke politike i pri tome pametno koristeći naša proračunska sredstva.

Cilj je da naši sugrađani ne budu indiferentni prema Europi, a još manje da budu protiv nje.

Naprotiv, građani trebaju osjetiti sve njezine prednosti, prigrliti je i aktivno sudjelovati u nastavku njezine izgradnje.

To je prije svega u njihovom interesu.

Naši sugrađani trebaju jasnije percipirati prednosti koje im u njihovoj svakodnevnici donosi članstvo u Europskoj uniji.

Trebaju također bolje razumjeti smisao našeg djelovanja, kao i način i svrhu tog djelovanja na europskoj razini.

Naposljetku, građani trebaju shvatiti da je konačna svrha tog djelovanja bolje služiti općem interesu, a što se ostvaruje kroz naše zajedničko djelovanje.

Trebamo pokazati konkretnim djelima da europske institucije djeluju za sve naše sugrađane.

To se može postići samo uz potporu Europskog parlamenta.

Zato ću iskoristiti ovu priliku da vam iznesem svoju viziju budućnosti naše Europe.

Htio bih se osvrnuti na izazove s kojima se moramo suočiti, na potrebu jačanja našeg demokratskog legitimiteta, na naše vanjske prioritete kao i na ključne unutarnje politike koje trebamo podržati odgovarajućim proračunskim sredstvima.

Dame i gospodo,

Za raspravu o budućnosti Europe posebno je važan bio sastanak u Rimu na kojem smo obilježili 60. obljetnicu Rimskih ugovora i usvojili Deklaraciju koja je putokaz za našu zajedničku budućnost.

Tada je nas, europske lidere, Sveti Otac potaknuo i ohrabrio u nastojanjima da našim građanima vratimo nadu i nastavimo raditi na njihovu dobrobit.

Tom prilikom i predsjednik Tajani održao je sjajan govor na kojemu mu još jednom želim čestitati!

Izazovi

Niz je izazova s kojima se svakodnevno suočavamo i koji nameću potrebu prilagodbe ključnih strateških odluka.

Ti su izazovi različiti: od onih sigurnosnih – terorizma, kibernetičkih napada, sukoba u susjedstvu, kao i izazova demografskih promjena i povećanih migracija – pa do onih povezanih s djelovanjem prirode, poput klimatskih promjena, ili onih koji proizlaze iz procesa globalizacije, poput socijalnih nejednakosti ili digitalnog jaza.

Oni u današnje vrijeme dobivaju novu dimenziju i stavljaju pred nas novu zadaću – osigurati da na njih zajedno odgovorimo.

Zajedništvo pritom ne smije biti samo zbroj država članica, nego treba biti ojačano našim nacionalnim posebnostima i individualnim dosezima.

Ono se također treba odražavati u našim zajedničkim politikama i proračunskim sredstvima, kao i u aktivnostima i sinergijskom djelovanju europskih institucija i država članica.

Proteklih godina izborne procese diljem Europe dobrim su dijelom obilježili rast populizma i europskepticizma, a što je izravna posljedica izazova o kojima sam govorio.

Nakon što smo pokazali da se s njima uspješno možemo nositi, važno je da nastavimo tim putem kako bismo spremni dočekali izbore 2019. i učvrstili vjeru u europski projekt.

O Brexitu

Gospodine predsjedniče, dame i gospodo,

Zajedno moramo odgovoriti i na izazove koje postavlja povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Kao što sam opetovani govorio u svojim nastupima prije referenduma: ovo smatram lošom odlukom.

To je situacija u kojoj svi gube. Gubi Ujedinjena Kraljevina. Gubi Europska unija u cjelini. Kao Europljanin, tu odluku poštujem, ali zbog nje žalim.

Izlazak Ujedinjene Kraljevine je rezultat populizma i kampanje dezinformacija što je ukazalo na posljedice koje nedostatak informacija o Europskoj uniji ima na građane.

Nadam se da će proces u okviru članka 50. dovesti do dogovora o urednom povlačenju kako bi se osigurala pravna sigurnost i jasnoća građanima i poslovnim zajednicama na obje strane.

Posebno je važno uređenje prava građana na načelu jednakosti.

To znači da i hrvatski građani moraju biti tretirani jednako u pristupu tržištu rada Ujedinjene Kraljevine.

Moramo zadržati jedinstvo u pregovorima.

Naš budući odnos treba se temeljiti na obostranim interesima.

Demokratski legitimitet

U daljnjoj izgradnji europskog projekta važno je osigurati demokratski legitimitet.

Europski parlament predstavlja najsnažniju poveznicu između odluka na europskoj razini i naših građana, a tu poveznicu trebamo dodatno jačati.

Podržavam nastavak primjene koncepta Spitzenkandidata kroz koji građani mogu lakše prepoznati lice i ideje budućeg predsjednika Europske komisije – kao što je bio moj prijatelj, Jean-Claude Juncker, na pobjedničkoj listi EPP-a 2014.

U kontekstu rasprave o izmjeni izbornog zakonodavstva, trebamo se zapitati jesmo li na razini država članica dovoljno organizacijski, zakonski i financijski spremni za uspostavu transnacionalnih lista.

Pozdravljam prijedlog o novom sastavu Europskog parlamenta prema kojemu Hrvatska dobiva dodatnog zastupnika.

U jačanju demokratskog legitimiteta EU važno mjesto imaju nacionalni parlamenti.

Stoga sam u Hrvatskom saboru uveo praksu plenarne rasprave nakon svakog formalnog sastanka Europskog vijeća.

To mi daje priliku da zastupnike i svoje sugrađane upoznam s najvažnijim europskim temama, pridonoseći na taj način dijalogu s građanima.

U našem daljnjem radu trebamo ojačati primjenu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti i odluke donositi što bliže građanima te stoga pozdravljam uspostavu posebne radne skupine.

Polusatni govor

Europski parlament organizira niz rasprava o budućnosti Europske unije, a predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković drugi je europski čelnik po redu koji se obraća zastupnicima. Prvi je prošli mjesec bio irski premijer Leo Varadkar, a na plenarnoj sjednici u ožujku na redu je portugalski premijer Antonio Costa.

Kako doznajemo iz Vlade, premijer bi trebao govoriti oko pola sata i to na čak pet jezika. Osim na hrvatskom, govorit će još i na talijanskom, engleskom, francuskom i njemačkom. U svom govoru će se dotaknuti proširenja EU s posebnim naglaskom na BiH, što ne čudi s obzirom na to da u utorak Europska komisija predstavlja strategiju za Zapadni Balkan. Taj se dokument finalizirao do posljednjeg trenutka.

Predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u veljači očekuje dinamična vanjskopolitička aktivnost. U Strasbourgu će u utorak, uz sudjelovanje na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, razgovarati s predsjednikom Europskog parlamenta Antoniom Tajanijem te s glavnim tajnikom Vijeća Europe Thorbjørnom Jaglandom.

U Bruxellesu će 14. veljače sudjelovati na sastanku kolegija Europske komisije te održati sastanke s predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom i predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom.

Sudjelovat će i na neformalnom sastanku Europskoga vijeća u Bruxellesu koje će raspravljati o institucionalnim pitanjima i budućnosti financiranja EU-a 23. veljače 2018. Ujedno će se 22. veljače sastati s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom.