Hrvatska na temu razgraničenja sa Slovenijom gleda kao na granično pitanje otvoreno od dana proglašenja neovisnosti dviju zemalja i postigli bismo napredak ako na stol stavimo stajališta koja nisu sporna ni za jednu stranu i dogovorimo posjet slovenskog premijera Mire Cerara Zagrebu, rekao je u petak u Bruxellesu hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Mi na to gledamo kao na otvoreno granično pitanje, koje je s nama od 25. lipnja 1991. Naše je načelo jasno: republičke granice iz tog vremena trebaju postati državne granice. Želimo to pitanje riješiti. Stav Sabora je jasan, stav politike isto tako. Međutim, mislim da postoje mnogi aspekti gdje smo vrlo blizu dogovoru i zato ćemo danas u jednom otvorenom razgovoru vidjeti prvo kad bi kolega Cerar došao u Zagreb. Rokovi do kraja godine o kojima se govori vezani su za arbitražnu presudu, ali budući da je Hrvtaska iz tog procesa izašla, ona ne glada na njih na isti način kao što to gleda Slovenija", rekao je Plenković, koji bi u petak na marginama summita EU-a trebao razgovorati sa slovenskim kolegom Mirom Cerarom.



"Ono što je po meni važno jest da mi dogovorimo njegov posjet Zagrebu, da stavimo na stol jasnu našu i slovensku poziciju i da se pokušamo približiti kada je riječ o onim dijelovima graničnog pitanja gdje nisu sporni stavovi jedne i druge zemlje. To bi bio napredak u ovom trenutku", dodao je Plenković.



Slovenski premijer Cerar izjavio je novinarima da se odvija "vrlo intenzivan dijalog" i da do sada nije bilo napretka.



"Naše je stajalište da moramo razgovarati o implementaciji arbitraže, na tome dosljedno ustrajem. I očekujem da će Hrvatska sa svoje strane napraviti korak ka približavanju tom stajalištu i da ga na kraju i prizna", rekao je Cerar.