Posavec s Plenkovićem na otvaranju škole: "Nije da lijevoj opciji ne dajem baš nikakve šanse..."

"Želim stvarati snažnu regionalnu opciju u kraju koji je najrazvijeniji, najproduktivniji, to je moje političko djelovanje. Ako biram hoću li iznevjeriti očekivanja svojih birača ili ići lakšim putem, a ne težim, uvijek ću ići težim putem upravo kako ne bih iznevjerio birače", rekao je Matija Posavec nakon otvaranja škole u Čakovcu.

Međimurski župan time je odgovorio na pitanje postoji li mogućnost da Nezavisna platforma Sjever u bilo kojem obliku podrži HDZ-ovu vladu ne bude li drugih opcija za formiranje parlamentarne većine. Podsjetio je da je 2017. godine izašao iz HNS-a u trenutku dok je bio predsjednik Glavnog odbora te stranke zato što birači nikako nisu podržavali tadašnji ulazak u koaliciju s vladajućom strankom.

"Ako pratite moj politički život posljednjih 10 godina, on je vrlo jasan, čist i iskren, ma koliko god taj put bio teži, on je takav da je u korelaciji s očekivanjem i voljom birača", dodao je.

Pročitajte i ovo zgrožen je uhićenjima Plenković iz Čakovca: "Načelno imam 76 ruku. I više. Nina? Ona vam je suho zlato"

Pročitajte i ovo "Trebaju se zapitati" Tomašević komentirao ostavku Vučemilović: "Most će treći put dovesti HDZ na vlast"

Posavec ostaje na svojoj poziciji prije izbora, a to je podrška vladi lijevog centra, iako smatra da su šanse za takav rasplet sve manje.

"Nije da lijevoj opciji ne dajem baš nikakve šanse, matematika kaže da za većinu morate skupiti 76 ruku ako želite imati predsjednika Sabora. No svatko ima neke uvjete, ovaj ne može s onim, ovaj s onim, to se sve više udaljava od one početne točke", izjavio je.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Kolakušić podnio zahtjev za mirovanje saborskog mandata: Poznato tko će ga zamijeniti

Pročitajte i ovo Vjeruje u rad hrvatskih institucija Božinović o uhićenjima na Geodetskom fakultetu: "Ministrica je sve iscrpno objasnila, institucije rade svoj posao"

Međimurski župan ustvrdio je da raspisivanje novih parlamentarnih izbora ne bi bila loša opcija za građane. "Nije to ništa dramatično ili neviđeno u drugim zemljama. Bolje to nego da se hvataju neki drugi zastupnici i stvara atmosfera koja nije nimalo lagodna. Nove izbore podržala bi većina građana", poručio je Posavec.