Glavašević bocnuo Plenkovića: "Hej Andrej, jesi li mu čestitao? Ima više glasova od tebe"

Saborski zastupnik Bojan Glavašević preko svojeg profila na društvenoj mreži X prozvao je u srijedu premijera Andreja Plenkovića.

Pitao ga je kako komentira to da je ministar obrane Ivan Anušić dobio više glasova od njega. Nastavak je to prepucavanja od dan ranije kada je Glavašević, nezavisni kandidat na listi SDP-a za Europski parlament, odgovorio na Facebooku premijeru Andreju Plenkoviću nakon što ga je on prozvao na konferenciji za medije.

Glavašević je za Plenkovića rekao da je gotov, a Plenković ga je nazvao elektabilnim. "Sada se javio elektabilni Bojan koji nije ušao u Sabor, niti će ući u EP", poručio mu je Plenković.

Glavašević mu je danas odgovorio ovako:

"Hej, Andrej Plenković, kad smo kod elektabilnosti i tvog nezadovoljstva što ti nitko ne čestita pobjedu, jesi li čestitao Ivanu Anušiću što je osvojio skoro 4500 glasova više od tebe? Ili čekaš da te zamijeni na čelu HDZa pa ćeš mu čestitati sve zajedno? Frendovi su mu čestitali."

