Vrijeme i dalje nestabilno, no doći će do promjene: Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

I sutra, treći dan zaredom, prilično nestabilno i promjenjivo. I dalje smo pod utjecajem sniženog tlaka zraka i obližnje fronte koja će se zadržavati malo istočnije od nas, ipak nazire se i stabilizacija, barem djelomična, i to krajem tjedna i početkom sljedećeg. No, krenimo redom.

Sutra ujutro, prezežno do potpuno oblačno. Oblačnije će biti na kopnu, osobito duž Podravine, pa je tamo i najveća mogućnost za kišu, iako se ona ne može isključiti niti drugdje.

Pročitajte i ovo Kolektivni ugovor Propao dogovor: Zaposlenici u slunjskom vrtiću kreću u štrajk

Na obali su pak mogući pljuskovi, i veća vjerojatnost za njih je u Dalmaciji, osobito južnoj gdje pri tome može i zagrmjeti. Puhat će slab do umjeren vjetar, promjenjiva smjera. Na moru će okretati s lebića na tramontanu. Najniža temperatura uglavnom od 11 do 14 stupnjeva, samo u gorju hladnije, oko 7.

Većinom oblačno

Od sredine dana u središnjoj će Hrvatskoj biti sve oblačnije i sve je veća mogućnost za kišu i pljuskove, a može i zagrmjeti, osobito u sjevernijim krajevima, u Zagorju i Međimurju. Kiša je moguća sve do kasnovečernjih sati kad će postupno slabjeti i prestajati. Najviša će temperatura sutra biti 16, 17 stupnjeva, pa će uz slab do umjeren sjeverac biti pomalo svježe.

Pročitajte i ovo Požar kuća FOTO Dramatična večer u Zagrebu: Gore dvije susjedne kuće, vatrogasci otvaraju krovove



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu drugi će dio dana biti većinom oblačan, često uz kišu i pljuskove. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, pa će se i ovdje uz oblake, kišu i temperaturu 16 do 18 stupnjeva, činiti svježe.



U Gorskom kotaru i Lici umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, češće u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura bit će između 10 i 15.

U Istri i Primorju promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali moguća je i lokalna kiša. Veća vjerojatnost za nju je u sjevernijim predjelima. Vjetar će okrenuti na umjerenu tramontanu, a temperatura će rasti do vrijednosti između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno, ali uz dosta sunčanih razdoblja u tim poslijepodnevnim satima. Ipak može biti još ponekog pljuska i grmljavine, osobito u unutrašnjosti i na jugu. Puhat će umjerena tramontana, a temperatura će rasti do vrijednosti između 17 i 20 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Herojski pothvat! Utrčao u vodu da spasi čovjeka koji je zapeo u poplavljenom podvožnjaku: "Bio je u šoku, nije reagirao, a brzo se dizala razina vode"

Dozali promjena vremena

U subotu je na kopnu moguće još malo kiše ili poneki pljusak, ali uz sve više sunčanih razdoblja u popodnevnim satima. Nedjelja i ponedjeljak još sunčaniji i još topliji, uglavnom bez kiše, iako se ne može niti tada isključiti poneki, ali rijetki, pljusak. Temperatura će se ponovno približiti 25 Celzijevih stupnjeva, a vjetar će puhati slabo tako da će sve skupa biti ugodno.

Pročitajte i ovo Dnevnik Nove TV Hrvati rekli sviđa li im se kostim za Eurosong Baby Lasagne: Ovo su rezultati ankete

Slično će biti i na Jadranu sljedećih dana. Sve više sunca i sve manja mogućnost za kišu. A i temperatura će blago rasti. Od 21 prema 22, 23. Što se tiče vjetra, on će mijenjati smjer iz dana u dan što zapravo ukazuje na to da neće nastupiti neka prava i dugotrajna stabilizacija. U subotu će puhati umjerena tramontana, zatim u nedjelju prolazan maestral no već početkom sljedećeg tjedna novo jugo.

Sve u svemu, sutra još dosta oblačno, kišovito, pa i svježe, a onda nam slijede sunčaniji i topliji dani. Ipak, može biti još nešto kiše i za vikend, ponajprije u subotu, no bit će znatno rjeđa nego posljednjih dana.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.