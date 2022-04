Premijer Andrej Plenković okupit će ministre i ministrice na redovitoj sjednici Vlade četvrtkom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Sindikati prijete štrajkom, rat u Ukrajini ne prestaje, kao ni pitanja o imovini i imenovanju najnovijeg ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladina, koji više govori o svojoj imovinskoj kartici nego o obnovi pa su ga pitanja o njoj dočekala i na predstavljanju ubrzanja obnove.



Koje obnove? Pitaju se građani i građanke Zagreba i Banije, a probleme s preživljavanjem dok cijene ne pokazuju namjeru za zaustavljanjem za razliku od plaća koje ih ne prate muče i ostatak Hrvatske. Teško se živi, kako li će tek biti kad bude uveden euro, dodatno brinu neki.



Nužnih reformi nema, baš kao ni promjena u timu Andreja Plenkovića koji je uvjeren da njegova Vlada radi odličan posao samo to drugi ne vide. Rekonstrukciju Vlade, prije nego što je dovrše USKOK i DORH najavio jest, ali o detaljima i dalje šuti.



Vlada će se na današnjoj redovitoj sjednici Saboru očitovati na prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću, ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću i ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću. Prijedlog je u saborsku proceduru upućen na inicijativu Mosta, a potpisao ga je 31 oporbeni zastupnik i zastupnica.



Šutjelo se prvo pa pričalo svašta, i to službeno, o padu drona usred Zagreba, a malo je toga postalo jasnije nakon što je Županijsko državno odvjetništvo dan uoči sjednice Vlade objavilo je rezultate dosad provedenih izvida vezanih za pad bespilotne letjelice 10. ožujka u Zagrebu. Letjelica je na sebi imala aviobombu s upaljačem, a nakon udara došlo je do eksplozije, no nije utvrđeno što je to točno eksplodiralo.



Skepsu je o svemu opet izrazio predsjednik Republike Zoran Milanović, a bit će zanimljivo čuti hoće li i što o njemu komentirati premijer i ministar obrane Mario Banožić.



Ipak dogovoren nastavak pregovora između Vlade i sindikata javnih službi: Primit će ih premijer

Na samoj sjednici Vlade raspravljat će se i donijeti odluka o preraspodjeli novčanih sredstava planiranih u proračunu za ovu godinu, kao i odluka o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata. Vlada će donijeti i dvije odluke o potporama kroz Program potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije i Program potpore za proizvođače šećerne repe.