Otkrivene prehrambene navike Hrvata: Pogledajte koliko trošimo na hranu, ali i koje meso najviše jedemo

Uoči prvog svibnja mnogi će u nabavu mesa za roštilj i sasvim sigurno posegnut će za svinjetinom ili piletinom. To je meso koje Hrvati najviše jedu. A odgovor na pitanje koliko na godinu kupimo povrća, čokolade i piva u prilogu Dnevnika Nove TV dao je Dino Goleš.

Novoobjavljena anketa o potrošnji Državnog zavoda za statistiku (DZS) 2022. osim što pokazuje da je sve skupo, otkrila je i neke prehrambene navike.

Pročitajte i ovo Vremenska prognoza Polako pripremajte kišobrane: Meterolog otkriva kakvo nas vrijeme čeka na početku novog tjedna

Za 14667 eura možete dobiti 5 godina stari, obiteljski automobil. No, to je zapravo i iznos koji prosječno tročlano kućanstvo troši na godinu na svoje dnevne izdatke.

Prijevoz, stanovanje, namještaj, odjeća i obuća, zdravstvo, sve je poskupjelo, a i prije inflacije, prema posljednjim podacima DZS-a najviše smo trošili na hranu 27 posto ili 4 tisuće eura na godinu.

Koliko troši na hranu otkrio nam je Zvonimir iz Zagreba.



"Nas četvero živi tako oko 500 do 600 eura" rekao je i dodao "Puno je to".



"Kupujemo neke možda kvalitetne stvari s obzirom i na dijete. Pazimo da je organski proizvod da je malo bolja kvaliteta od onog što je možda najjeftinije i popne se to i iznad prosjeka", kazao je Damjan.

Pročitajte i ovo Priča rubrike Poziv Luka je ilegalno izgrađena, institucije sve znaju, a investitor napao ekipu Dnevnika Nove TV pa joj ponudio brod: "Sram vas bilo! Kakvi ste vi ljudi?"

Najmanje jedemo ribu

A anketa je otkrila i mnogo zanimljivosti o našim prehrambenim navikama.

Najviše jedemo kruh. Kućanstvo kupuje 44 kilograma na godinu. Pojest će i 134 jaja i popiti 54 litre mlijeka.

Od mesa, najviše jedemo svinjetinu pa piletinu. 17 odnosno 16 kilograma na godinu. Toliko ćemo pojesti i raznih salama, hrenovki i kobasica, dok će prosječno kućanstvo pojesti manje od 5 kilograma ribe na godinu.

Pročitajte i ovo Problem dezerterstva Ukrajina ima jednu od najstarijih vojski u modernoj povijesti: Stariji stali na prvu crtu kako bi zaštitili svoje sinove



"Tužno za jednu državu koja ima more, koja ima to bogatstvo. Trebalo bi biti obrnuto", smatra Siniša.

Neki su, kako bi uštedili, odrekli se drugih užitaka.

"Da vam istinu kažem, već dugo piletinu samo zato jer mi je ovo ostalo sve skupo", kazala je Tanja.

Najviše kupujemo jednu vrstu voća

Prosječno kućanstvo popije u prosjeku nešto manje od dvije boce žestokog pića, 17 litara piva i 8 litara vina. Znamo da smo i veliki kavopije, a pokazuje to i potrošačka anketa, na godinu ćemo kupiti gotovo 4 kilograma kave.

Volimo i slatko, na godinu trošimo oko 7 kilograma šećera i 5 kilograma čokolade, no s druge strane kupit ćemo tek jednu teglu meda.

Pročitajte i ovo Stigle reakcije Priča oko Hrvatskih suverenista sve se više zapetljava, Mostovci poslali poruku Vučemilović: "Lako je provjerljivo"

Pa za kraj ajmo se dotaknuti zdravih navika.



Dobar je pokazatelj da na godinu pojedemo oko 86 kilograma povrća.

Loša je stvar da gotovo 40 posto toga otpada na krumpir, pohvalno je da 20-ak posto odlazi na povrće od kojeg bi mogli skuhati juhu.

A u zemlji jabuka, mandarina, lubenica, grožđa, najviše ćemo kupiti - banana!

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.