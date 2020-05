Premijer Andrej Plenković komentirao je u nedjelju uhićenja u redovima HDZ-a i istupe predsjednika države Zorana Milanovića o datumu proslave Dana državnosti. Osvrnuo se i na prijedlog zakona o ukidanju rada nedjeljom.

Andrej Plenković komentirao je uhićenja Hrvatskim šumama u aferi vjeotrelektrana u kojoj je uhićena državna tajnica i bivša gradonačelnica Knina Josipa Rimac, HDZ-ova načelnica Gračaca Nataša Turbić, tajnica kabineta Ministarstva poljoprivrede Ružica Njavro te još 10 drugih osoba.

"Ovo je prvi put u mandatu ove Vlade da je netko uhićen, a da je bio na nekoj dužnosti. Sve drugo su primjeri sukoba interesa, a to su bile indicije i sumnje. Osim jednog ministra koji je sad u procesu zbog nečega što se dogodilo puno prije nego što je postao ministar, nema niti jednog primjera koji bi imao veze s ovim", rekao je Plenković.

Dodao je da je svaki trenutak dobar za borbu protiv korupcije, piše N1. ''DORH i policija su samostalna tijela i ako imaju saznanja da postoje kaznena djela, oni moraju postupati, to je ključ neovisnog djelovanja tijela. Uvijek je dobar trenutak za borbu protiv korupcije, nitko ne smije imati saznanja o takvim akcijama niti imati uplive u njih'', poručio je premijer.

O Milanoviću: To je ispod razine predsjednika

Osvrnuo se i na istupe predsjednika Zorana Milanovića koji je u subotu bojkotirao svečanu proslavu Dana državnosti.

''Što se tiče njegova bojkota, mislim da je to ispod razine institucije predsjednika Hrvatske. 2001. je vlada Ivice Račana promijenila datum Dana državnosti koji je postojao od '91. i obilježavao se svečano. Promjena datuma dovela je do toga da se ključne državne blagdane počelo banalizirati. Smisao Dana državnosti je da cijeli narod shvati ključne trenutke svoje povijesti, kad je krenuo trenutak konstituiranja višestranačkog Hrvatskog sabora. HDZ je uvijek poštovao 25. lipnja, a ovo što je on učinio jučer nije respekt prema državi, i tu je razlika između onih koji su uključivi i onih koji su isključivi. To je glavna poruka'', kazao je Andrej Plenković.

''Nije isto je li slobodan dan nedjelja ili neki drugi dan''

Na pitanje o Miroslavu Škori, Plenković je odgovorio da se u prvom krugu predsjedničkih izbora pokazalo da je radio u korist SDP-a i da je mobilizirao ljevicu, prenosi N1. "Svaka fragmentacija biračkog tijela vodi jačanju ljevice. Nadam se da birači neće dopustiti isti scenarij u šest mjeseci", istaknuo je.

Premijer se osvrnuo i na prijedlog zakona koji bi omogući da 14 nedjelja u godini budu radne.

"HDZ i vlada su dvije godine radili na pripremi izmjene Zakona o trgovini tako da se omogući građanima da budu s obiteljima bar jedan dan u tjednu, bar oni koji rade u uslužnim djelatnostima. Nije isto je li slobodan dan nedjelja ili neki drugi dan u tjedan. Gledali su se financijski efekti, uzelo se obzir da je hrvatska turistička zemlja... Prijedlog zakona ima 14 radnih nedjelja. Po nama našli smo model koji će uključiti i jedno i drugo, s tim idemo u javnu raspravu nakon konstituiranja Hrvatskog sabora'', objasnio je Andrej Plenković.