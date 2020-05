Vladimir Šeks oštro je uzvratio predsjedniku Zoranu Milanoviću koji je žestoko odgovorio na njegovuprethodnu najavu mogućnosti opoziva predsjednika.

Prvo je Vladimir Šeks govorio o mogućnosti opoziva Zorana Milanovića, a onda se predsjednik u subotu na Mirogoju obrušio na Šeksa.

"Za gospodina Šeksa, kodnog imena Sova nitko nikad nije glasao. On je jedan od vrlo negativnih likova u zadnjih 30 godina i iza njega je ostao jedan vrlo teško izbrisiv trag institucionalni, netrag ustvari i bestrag. Neka pokrene opoziv slobodno. Tko zna, možda netko pokrene i istragu o odgovornostima za zločine u Osijeku za vrijeme rata. Za to su mnogi bili pred sudom. Možda ne pravi. Jesam bio jasan", rekao je Milanović.

Vladimir Šeks na te je riječi predsjednika Milanovića za Dnevnik.hr žestoko odgovorio.

"Ja sam neki dan argumentirano obrazložio zašto je predsjednik prekršio Ustav. On se kao prvi čovjek treba brinuti o ustavnosti, zakonitosti. Ne može predsjednik poručivati urbi et urbi narodu i građanima da se praznik Dan državnosti, koji je Sabor ustanovio zakonom, može ignorirati i govoriti da je on nečiji privatluk. On ne smije i ne može pozivati građane da ignoriraju zakon", rekao je Šeks.

Smatra da kad govori protiv zakona kojeg je donio Sabor, Milanović postupa suprotno Ustavu.

"On je kao predsjednik dužan šititi Ustav. To je presedan. To nije radio ni jedan političar. On se može ne slagati s tim, ali ne smije to javno govoriti. Ja sam govorio da sankcija za takvo ponašanje može dovesti do toga da se pokrene postupak za opoziv. Po Ustavu, predsjednik za povredu Ustava odgovara Saboru. Dvotrećinska većina u Saboru to mora pokrenuti, a Ustavni sud također dvotrećinski to potvrditi. Ja to priželjkujem. Ali to sada nije moguće, moguće je u novom sazivu", rekao je Šeks.

"Ide najprizemnije"

Smatra da je govorio argumentirano, ali da Milanović nije odgovorio argumentima.

"Nakon toga on ide krajnje bezobrazno. Trebao je objasniti je li on prekršio Ustav, je li njegov poziv građanima da ne priznaju Dan državnosti kršenje zakona. Umjesto da se konfrontira sa mojim stajalištem koje sam civilizacijski objasnio, on ide prema meni najprizemnije, on mene pokušava diskvalificirati. Opake su njegove teze da su neki drugi izvedeni pred sud koji možda nisu trebali biti. On priželjkuje da me se ispita i sumnjiči me. Stavlja se na istu razinu kao pravosuđe Srbije koje je mene davno optužilo", govori Šeks.

"Sova je bila akcija protiv mene"

Taknuo se i operacije Sova. Kaže da je to bilo kodno ime za oficira JNA koji ga je istraživao.

"Ministar Šušak poslao je predsjedniku Tuđmanu dokument u kojem se vidi da se '91. mene pokušalo progoniti", kazao je Šeks i dodako kako je predsjednik Milanović u zadnje vrijeme imao još "nesuvislih ispada". Sjetio se slučaja u Jasenovcu kada je Milanović rekao da ploču s imenima HOS-ovaca treba baciti te njegove poruke da možda neće izaći na izbore, ali zamjerio mu je, kaže, i što je govorio o bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

"Ne može jedan predsjednik govoriti takve gluposti. Polako će se pokazivati pravi karekter Zorana Milanovića.

Rekao je da ga je današnja izjava ozlojedila.

"Ja sam politički korektno rekao da je povrijedio Ustav. To ne zaslužuje takav odgovor. Treba se obraniti s argumentima. On ide sa najnižim prljavim podzemnim klevetama", rekao je.

Na pitanje želi li zaista Milanovićev opoziv odgovorio je:

"Ja priželjkujem da kad se konstituira novi Sabor. On će ubuduće napravit još gafova i gafova, hoće li doći neka inicijativa. Ja ne mogu pokrenuti. To je isključivo moje osobno stajalište. Nisam ja ni sa kim o tome razgovarao", rekao je i ponovio da je jedan od tvoraca hrvatskog Ustava, odluke o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika te odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske te da nije ostavio "bestrag".