''Bit je zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji. Što se tiče provedbe, sve institucije Hrvatske države i Vlade će je provoditi u najboljoj mjeri da riješe ovaj negativni društveni fenomen. Sve ovo ostalo što smo pratili kao raspravu je po meni bilo pretjerano, odvuklo je fokus od srži Konvencije'', rekao je premijer Plenković nakon izglasavanja ratifikacije Istanbuslke konvencije.

''Dobro je za Hrvatsku da smo ratificirali Istanbulsku konvenciju radi zaštite žena i obitelji'', rekao je premijer nakon što je u Saboru izglasano ratificiranje Konvencije. ''Što se tiče provedbe, sve institucije Hrvatske države i Vlade će je provoditi u najboljoj mjeri da riješe ovaj negativni društveni fenomen'', dodao je.

Kaže da nitko neće biti izbačen iz HDZ-a zato što je glasovao protiv. Naime, 14 zastupnika HDZ-a glasalo je protiv Konvencije. ''To što je netko bio protiv nije nikakav grijeh, nema nikakve penalizacije. Ljudi imaju pravo izraziti svoj stav'', rekao je.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare Knezović upućene premijeru Andreju Plenkoviću vjeruje li da ćete ostati na čelu HDZ-a i nakon ovog mandata, on je odgovorio: ''A zašto ne''.

''Sigurno da Vlada i uvjerljiva parlamentarna većina smatra da je ovoj Konvenciji cilj boriti se protiv nasilja nad ženama. To je jedini cilj zašto je ova Konvencija bila na dnevnom redu. Politički aspekti, svjetonazorski aspekti su u ovom slučaju podređeni, to je pokazala i primjena Istanbulske konvencije u onim zemljama gdje je ona na snazi. Nismo primijetili nikakve tendencije u praksi, koje bi trebale biti zabrinjavajuće u odnosu na ono što dio hrvatske javnosti smatra da se nalazi u Konvenciji ili slijedi prihvaćanjem njezine provedbe. To je sve netočno. Vrijeme će pokazati da je ovo što govorim istina i da smo u pravu fokusirajući se na bit Istanbulske konvencije, a to što je netko protiv nije grijeh, nema penalizacije, nećemo nikoga kazniti", rekao je.

S obzirom da je 14 članova HDZ-a glasalo protiv, a da je jedan bio suzdržan, novinari su Plenkovića pitali je li to neka poruka njemu. "Ne, mislim da dio zastupnika može biti ima neke svjetonazorske dileme, dio je sasvim razvidno pod pritiskom, a dio ima neku sasvim drugu agendu, ali to je njihova stvar", kazao je Plenković.