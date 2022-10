Predsjednik Republike Zoran Milanović traži smjenu ravnatelja VSOA-e Ivice Kindera, a predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je da je Kinder spreman obavljati svoju dužnost dok se ne dogovore o novoj osobi.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović zatražio je razrješenje general-bojnika Ivice Kindera s dužnosti ravnatelja Vojno-sigurnosne obavještajne agencije (VSOA).



O Kinderovu nasljedniku usuglasiti bi se trebali premijer i predsjednik, na prijedlog ministra obrane Marija Banožića.



''Kinder je spreman obavljati svoju dužnost dok se ne dogovorimo o novoj osobi. Provest će se konzultacije i kad se dogovorimo će se imenovati. Nema nikakvog razloga da se tu nešto odugovlači ili oteže. Ima ljudi koji to mogu obavljati i oni će to obavljati", poručio je premijer Andrej Plenković u izjavi za medije nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a u Zagrebu.



Plenković: ''Od vikanja i vrijeđanja, za što se zalagao Milanović, nema nikakve koristi''

Upitan je li postignut dogovor oko novog ravnatelja VSOA-e, Plenković je odvratio: ''Kada bude spremno, predložit ćemo".

Milanović smatra da se o imenovanju Kinderova nasljednika na čelu VSOA-e može razgovarati samo u sklopu cijelog paketa imenovanja na visoke položaje u Oružanim snagama, a Plenković je na to kazao da razgovaraju o šefu VSOA-e: "To je ono što on može razgovarati sa mnom ili mojim predstavnicima. Ove druge stvari koje su u nadležnosti ministra obrane, razgovarat će s njim".



Opetovao je da će javnost obavijestiti o svemu kad budu obavljene potrebne konzultacije: "Konzultacije, razgovori, predložit će se, konzultirat će se. Neće se baciti preko plota. Ljudi nisu lopte. Institucije moraju funkcionirati. Šteta je da se to dogodilo. Naći ćemo drugoga čelnika i gotovo".