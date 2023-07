Hrvoje Krešić o premijerovim izjavama nakon današnje sjednice Vlade: "Radio je ono što uvijek u ovakvim situacijama radi"

Na pitanje je li Andrej Plenković današnjom konferencijom za medije pokazao da situaciju drži pod kontrolom, reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić komentirao je:

"Andrej Plenković radio je ono što uvijek u ovakvim situacijama radi: relativizirao je sve što je mogao i finim kalibriranjem nastojao ugušiti aferu koja pokazuje da neke stvari u državi i u HEP-u duboko ne štimaju. Dapače, danas je zacementirao taj obrazac kojem sve češće svjedočimo. Od petka znamo da se nešto događa u vezi s HEP-om i prodajom plina, ali nije prikupio podatke, sve se mora istražiti, sve gura u drugi plan. Meni je osobno teško pretpostaviti da on to ne može saznati, a ako ne može, kao što je rekla jedna kolegica - jeste li vi onda opće predsjednik Vlade?

Čak i ovu Uredbu koju su donijeli danas, kojom se ukida obveza HEP-a da kupuje plin od Ine po fiksnoj cijeni vlada je na službenim stranicama objavila prije sat vremena iako je jutros izglasana na sjednici u 10 sati, kada su uostalom bili objavljeni svi drugi službeni dokumenti s današnje sjednice Vlade. Znači, morali smo čekati satima da bude objavljena na stranicama Vlade", rekao je Krešić.

Što se tiče odgovora na pitanja o odgovornosti Frane Barbarića, reporter Krešić komentirao je:

"Tu se Andrej Plenković danas ustoličio kao nacionalni prvak u disciplini primjene različitih mjerila za sebi bliske osobe. Kada ga je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović pitala što sa činjenicom da je šef uprave HEP-a uhvaćen ne samo u bespravnoj gradnji na Hvaru nego i u laži o tome da je imao sve dozvole za proširenje stare obiteljske kuće, Plenković je samo odmahnuo rukom - to sad nema veze sa ovim slučajem plin, to su neke osobne stvari. I opet isti obrazac - kad smo ga prošli put pitali je li u redu da šef HEP-a bespravno gradi i onda mu čak državni inspektorat mora srušiti tu bespravnu gradnju, odgovor je bio - ne znam, nisam vidio, moram se informirati.

Kad kaže da je to osobna stvar, pa znači li to onda da i Andrej Plenković na nekom svom obiteljskom zemljištu na Hvaru može bespravno graditi, jer to je osobna stvar? Zbog čega je onda morao otići Lovro Kuščević, jer i njegova su zemljišta na Braču valjda bila osobna stvar?

Očito kad su njemu bliske osobe u pitanju, skandala nema. Nema problema što je Barbarić potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a, a mi se možemo samo pitati štiti li ga zato što je prijatelj ili tu ima još nešto. O svemu oglasio i PPD, koji kaže da nema šanse da su oni u nekom prekršaju, pozivaju i Vladu i DORH da sve istraže", rekao je Krešić.

