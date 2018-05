Aferu mailovi u Dnevniku Nove TV analizirao je Mislav Bago.

Mislave, pratio si sastanak premijera i partnera - hoće li se premijer odreći Martine Dalić?

Moj je dojam da je on uz nju, u ovom trneutku, do postizanja nagodbe, to će biti jedan pravi sprint. S jedne strane njega i Martine Dalić, da se ta nagodba što prije sklopi, a onda će se sjesti za stol i sagledati političke posljedice koje će ostati. S druge strane, oni su zapravo na brisanom prostoru, kao glineni golubovi koji čekaju novi projektil, novih mailova, za koje i oni znaju da ih ima i da će izaći vrlo brzo. On (Plenković) će zasad stajati uz nju, da tako kažem, između njih trneutno vlada idila, no on tu nema izbora i on mora biti u nju. Pitanje je kako će se postaviti oni HDZ-ovci koji su bili protiv Istanbulske konvencije. Tamo postoji taj mali pokret otpora. premijer Polenković će morati razgovarati sa svojim ljudima u stranci. Ovo je za HDZ izvanredno političko stanje, ozbiljna politička kriza, gdje imate potpredsjednicu Vlade s emailovima gdje radi neke stvari koje su najblaže rečeno, u sukobu interesa.

Ako i ostane do nagodbe - kakav će biti njezin položaj?

U javnosti je stvoren taj dojam, ona ostaje do nagodbe, moramo to završiti. Martina Dalić je zapravo vezanih nogu. Ona bi trebala rješavati brodogradnju, Petrokemiju. Tko će sad ići s njom razgovarati? Koji će investitor sad doći s njom razgovarati kad zapravo ne zna koliko će još ona dana ostati potpredsjednica i ministrica gospodarstva. S jedne strane, možda bi ilo bolje da joj se premijer danas zahvalio i da ne čeka još nekoliko dana ili tjedana, kad će te rane biti još krvavije. Mi ne znamo koji su obimi tih korespondencija i čega još tamo sve ima.

Scenarij izbori - koliko smo tome blizu ako sve propadne, a Plenković izgubi većinu?

Samo desetak zastupnika koji danas podupiru Andreja Plenkovića zazivaju izbore ili žele izbore, jer će oni idući saziv Sabora zasigurno gledati iz dnevnog boravka. Svi će pričati o izborima i svi će molit boga da se ne dogode. Pogotovo u oporbi. Plenkoviću i HDZ-u to ne odgovara, jer imaju najlošiji rejting otkad su pobijedili. Zapravo, jedino kome to odgovara jest Živi zid. Oni jedini nisu bili na vlasti, a sve druge kombinacije su već bile na vlasti, osim kombinacije HDZ-a i SDP-a. Činjenica jest da izbori u ovom trenutku zapravo nikome ne odgovaraju i mislim da premijer Plenković može biti siguran da će imati tih 77-78 ruku. To će plesati oko saborske većine, ali vidjet ćemo kako će mailovi reagirati.

Zašto ovaj "time-out" do utorka? Što će se u međuvremenu događati?

Ništa, čekat ćemo nove mailove. To je premijerova taktika, kupovanje vremena. Ajmo pet dana, pa ćemo još pet, pa još pet. Vidimo kako je to rješavao kod slučaja Ramljak. Nije on riješio Antu Ramljaka, Ramljak se njemu zahvalio na suradnji i dao mu neopozivu ostavku. nakon toga smo promatrali sedmodnevnu potragu za novim povjerenikom. Tako on funkcionira, polako, polako, polako. Vjerojatno on ide na ono iscrpljivanje, no ovdje je jedna vrlo ozbiljna stvar u pitanju.