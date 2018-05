Andrej Plenković u ovom je tjednu ostao bez najbliže suradnice u Vladi, USKOK provodi izvide nad Martinom Dalić, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa otvara slučaj Dalić. I politički i ekonomski ovoj priči ne nazire se kraj.

Uzavrelu političku situaciju u Dnevniku Nove TV komentirao je reporter Mislav Bago.

Predsjednica se uključila u aferu mailovi, no je li zakasnila?

Pomalo. Mogle je i reagirati odmah kad se priča otvorila prošli tjedan. Ona može imati izgovor da je bila u inozemstvu, no činjenica je da je Predsjednica sukreator vanjske politike te nadzire tajne službe i SOA-u. Šefa SOA-e mogla je pitati je li bilo prikrivanja kad su provjeravali Martinu Dalić ili su nesposobni pa nisu vidjeli aferu Borg. Za uređene demokratske zemlje nije baš primjereno da se Predsjednica slika sa šefom tajne službe i da takve premijeru koji je također u inozemstvu šalje poruke da će se naći i tražiti sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. O tajnim službama se ne priča i njih se ne snima. Mogla je pričekati premijera pa onda objaviti sve što je trebala objaviti. Možda je osjetila da je premijer malo grogiran pa da i ona skupi koji poen na cijeloj priči.

Može li se znati kada ćemo dobiti ime nasljednika Martine Dalić, hoće li tu biti iznenađenja?

Zadnje informacije govore da ne. Andrej Plenković to promišlja u svom uskom krugu ljudi s kojima vodi politiku. Zadnje informacije govore da će se ministar Ćorić samo prebaciti u Ministarstvo gospodarstva, ali će dobiti i energetiku. Ako se to dogodi bit će rekorder jer bi mu to bilo treće ministarstvo u godinu dana. Zaštita okoliša trebala bi pripasti ministru Štromaru tako da ostaje pitanje tko će biti potpredsjednik Vlade. Mislim da bi bio red da premijer o toj odluci prodiskutira i sa stranačkim vodstvom.

U Agrokoru vode utrku s vremenom da završe nagodbu, a sve je više problema. Hoće li stići do 10.-og srpnja?



Ovo je sada već prvorazredni šprint u kojem se nailazi na mine. Sljedeći tjedan bi Trgovački sud trebao objaviti neka pojašnjenja kako bi se trebale podijeliti skupine vjerovnika. Sasvim je jasno da gospodin Peruško ima već jednu presudu Trgovačkog suda iz četvrtog mjeseca gdje je trebao jasno objaviti nove kriterije tko ima pravo glasa, a on to još nije poštivao. Meni se čini da će se ta nagodba sklopiti milom ili silom, a onda Hrvatskoj slijede tužbe.

