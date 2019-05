Slučaj Obrovac pokazao je po tko zna koji put da sustav zdravstva u Hrvatskoj ne funkcionira kako treba i prelama se na leđima onih koji to sve plaćaju - pacijentima. Liste čekanja nikako da se skrate, liječnika u nekim sredinama ni nema, svakog dana sve je veći dug bolnica prema veledrogerijama - listi kritičnih točaka jedva da ima kraja. Što rade Vlada i resorni ministar?

Pred Vladom su danas ministra zdravstva Milana Kujundžića dočekala pitanja o slučaju Obrovac, a on ponovno isto.

„Inspekcija Ministarstva zdravstva nije našla ozbiljnije medicinske propuste“, na brzinu je poručio Kujundžić i brzo produžio.

Kujundžić prije pet mjeseci: "Događaju se pozitivne promjene"

Danas je tako odjurio, a prije pet mjeseci je tvrdio da se u zdravstvu događaju ozbiljne stvari i to u pozitivnom smislu te našem reporteru Mislavu Bagi poručio da otiđe na pregled kod okulista.

Bago je tada provjerio koliko bi morao čekati na prvi slobodan termin. Za onaj u KBC-u Zagreb trebao je čekati 242 dana, u Splitu 122, u Rijeci 142, a u Osijeku 154 dana.

Danas smo provjerili je li situacija štogod bolja. Za oftalmološki pregled u KBC-u Zagreb čeka se 274 dana, dakle mjesec dana dulje od kolege Bage. Dulje bi se čekalo i u Splitu, a za pregled u Osijeku i Rijeci čeka se 80-ak dana kraće. Na zagrebačkom Svetom Duhu čeka se čak 614 dana.

Da mi oftalmolog stvarno treba, pomislila sam kad sam se zbilja naručivala na pregled madeža na Šalatu. Na to trebam čekati ukupno 265 dana. Naručila sam se početkom prosinca, još uvijek čekam.

Upozorenja iz Udruge pacijenata

Iz udruge pacijenata upozoravaju:

„Liste čekanja predstavljaju opasnost po zdravlje pacijenta da neće napraviti ono što mu je potrebno na vrijeme ili kad napravi je za liječenje i oporavak već kasno. Potrebna je nužna modernizacija sustava zdravstva“.

Liste su duge, liječnika kronično nedostaje, i tako već godinama.



„Definitivno najveći problem ovoga časa je, usudila bih se reći kratko i jasno, preopterećenost zdravstvenog sustava, liječnici koji imaju jako veliki broj prekovremenih sati“, kaže Ada Barić Grgurević, predsjednica Udruge bolničkih liječnika.

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata mr. sc. Renata Čulinović Čaić smatra da bi sustav kompletno pao kad bi liječnici u Hrvatskoj radili onoliko koliko zakon dozvoljava, dakle maksimum 180 prekovremenih sati godišnje.

A tužbe se zbog neadekvatnog obračuna prekovremenih masovno dižu. Ima ih više od 4 tisuće, a do sada je više od 200 presuda doneseno u korist liječnika.

„Pokušali smo postići nagodbu da nam vrate ono što smo odradili, što smo zaradili, a da izbjegnemo sudske troškove i troškove kamata. Nakon tri sastanka nije ništa dogovoreno“, kaže Čulinović Čaić.

Nema rješenja za veledrogerije

Ne rješava se ništa ni kada je riječ o dugu veledrogerjama. Na početku mjeseca dug je bio 2,2 milijarde, a sad je skočio na 2,6 milijardi kuna.

„Mi u ovom trenutku baratamo s 500 do 600 milijuna kuna kamata koje bismo mogli naplatiti bolnicama u slučaju da krenemo pravnim putem. Mi se nadamo dijalogu i dogovoru. Jer ako mi poduzmemo mjere, one su skupe, koštat će porezne obveznike i doći će do blokada. To za nikog nije dobro“, kaže Ivan Klobučar, predsjednik HUP-ove koordinacije veledrogerija:

U HUBOL-u kažu kako treba promijeniti financiranje zdravstvenog sustava.

„Limiti bolnica, sam način kako mi radimo nije dugoročno održiv. Nego se svaki mjesec natežemo sa tzv. dugovima u zdravstvu. Dakle, ono što bi definitivno trebalo promijeniti je financiranje zdravstvenog sustava“, kaže Barić Grgurević.

Da nije dobro posložena ni mreža hitne pomoći, pokazao je slučaj u Zaprešiću. Mladi čovjek izgubio je život. Na intervenciju je poslana hitna bez liječnika. Danas su tamo dva tima s liječnikom. Nešto financira grad, nešto županija, nešto zavod. Od ministra očekuju da se čim prije izmjeni mreža hitne medicine.

„S jednim timom kako je to ugovoreno s HZZO-om ne bi mogli obavljati posao kvalitetno. Opet nam bi se desio slučaj Zaprešić ili neki drugi takav slučaj“, poručio je Davorin Gajnik, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

"Zamaskiran slučaj" u Metkoviću

Slučaja u Metkoviću svi se dobro sjećaju. Metkovcima je obećana dnevna bolnica.

„Nitko se nije očitovao šta će biti u toj dnevnoj bolnici, tako da je to još zamaskiran slučaj. Bit će, a šta će biti to još niko ne zna“, rekao nam je Ivo Matičević iz inicijative „Sinovi i kćeri Neretve“.

Najavljuju novi prosvjed i blokadu ceste u Opuzenu.

„Nek se država onda pravda turistima zašto je zatvorena cesta. Zato što je ovdje došla borba za život“, kaže Matičević.

Jedan ministar nešto počne, drugi ne nastavi. I tako u krug. Sustav propada, a ministar ne nudi rješenja.

