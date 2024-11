"Opozicija halucinira da netko nekoga pokušava zaštititi", rekao je premijer Andrej Plenković na upit o odluci DORH-a o nadležnosti u slučaju korupcije u zdravstvu i preuzimanju slučaja od europskog tužitelja.

Još je jednom ponovio da je upravo ovo dokaz da se Vlada bori protiv korupcije. "U slučaju da je Vlada imala utjecaj na DORH, onda valjda ne bi bio uhićen ministar. Imate dva paralelna procesa, nacionalno tijelo kaznenog progona djeluje i uhiti ministra i sad ispada da je to problem", istaknuo je premijer.

Upitan o današnjoj pokretanju izvida o curenju informacija o slučaju u medije, Plenković je rekao "Sve što izlazi u ovoj fazi, ne izlazi sukladno zakonu. Tko ima koristi od toga? Promislite malo. Ovo je halucinantna situacija, opozicija halucinira da netko nekoga pokušava zaštiti".

"EPPO u Zagrebu je dio DORH-a. Sukladno zakonu, glavni državni odvjetnik je odlučio o tome kada postoji sukob nadležnosti između europskog tijela i tijela nacionalnog kaznenog progona, USKOK-a i EPPO-a u ovom slučaju, i on je to odlučio", naglasio je premijer dodavši da bi sada iz ureda europskog tužitelja sve informacije trebali prepustiti USKOK-u. "USKOK će to vjerojatno doći do identičnih zaključaka", istaknuo je.

Ponovio je i da je Ured europskog javnog tužitelja tu zbog političke volje parlamentarne većine i Vlade. "Mi smo sretni da su tu i dajemo im svu potporu". Ponovno je pokušao pojasniti što je čija nadležnost te je istaknuo kako je u tri bolnice, Vinogradskoj, Klaićevoj i u Osijeku prema optužnici preplaćen robotski mikroskop za kirurgiju. "To je nedvojbeno šteta za državni proračun. Čija je onda nadležnost? USKOK-a", rekao je Plenković i istaknuo kako je nadležnost EPPO-a trebala biti kod slučaja nabave aparata za KBC-u Split, gdje su se trebala koristit sredstva iz NPOO-a, te da je tamo došlo do pokušaja mita koje nije realizirano.

"EPPO sam kaže da nije nastala šteta. Ne radi se o tome da se netko neće procesuirati nego tko će procesuirati i radi se o potrebi lojalne suradnje", ponovio je. "Zašto odjedanput ne vjerujemo USKOK-u, zašto, objasnite mi?", priupitao je.

"Najteže je meni u ljudskoj i političkom smislu"

Plenković je potvrdio da će trenutno Beroševa zamjenica biti Irena Hrstić kojoj je dao nalog da pokrene reviziju svih javnih nabava koje su se dogodile, a da su bile van plana nabave.

"Napravit ćemo pregled svega, jer je ovakvo nešto nedopustivo. Ovo je situacija koja je najteža nama, najteže je meni i u ljudskom i u političkom i upravljačkom smislu, nešto što ne možete ni zamisliti da se zbiva iza vaših leđa, nažalost se dogodilo i reagirali smo čim smo shvatili što se dogodilo", naglasio je i dodao kako su pred njima potezi u kojima će učvrstiti kontrolni mehanizam.

