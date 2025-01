Zoran Milanović u nedjelju je u svom pobjedničkom govoru nakon osvojenog drugog mandata na predsjedničkim izborima poručio da večerašnju pobjedu doživljava kao priznanje svoga rada, ali i kao poruku izvršnoj vlasti te poručio Vladi da to čuje.

Na pozornicu je Milanović izašao sa suprugom Sanjom Musić Milanović i to na pjesmu D:Reama,Things Can Only Get Better. (stvari mogu biti samo bolje)

"Molim Vladu da to čuje, to su joj građani večeras poručili. Ovo nije podrška meni, da se ne lažemo, nitko nema podršku 75 posto birača. To je samo u ovom trenutku i smao danas!", rekao je Milanović koji je u Tvornici dočekan uz povike odobravanja i pljesak mnoštva okupljenih .

Pobjednički govor započeo je riječima: "Bit ću kratak. Hrvatska, hvala ti! Hvala BiH, hvala svim Hrvatima u svijetu".

Pobjedu na predsjedničkim izborima, rekao je, doživljava kao veliko priznanje i akt povjerenja ljudi prema sebi.

Milanović je govor završio uz pjesmu You Got the Love u verziji benda Florence and the Machine.

Poslušajte obje pjesme.