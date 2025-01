Mnogima su predsjednički izbori bili vjetar u leđa pa već najavljuju i nove kandidature na lokalnim izborima.

Marija Selak Raspudić, kaže, ima razloga za slavlje. Biti treća u državi nije mala stvar. Nazdravila je s prijateljima za nove uspjehe u 2025.

I tu neće stati. A ne staju ni simpatizeri. I zato će osnovati stranku.

"Ja vjerujem da ćemo nešto realizirati na lokalnim izborima. Ja sam zagrepčanka Zagreb je moj grad i sigurno ćemo se boriti za njega.

Pogotovo s obzirom kakvu vlast ima. Mi nećemo pustit Zagreb bez borbe. Zagreb ima jednu radikalnu vlast koja je k tome i nesposobna

i treba ga vratiti u prave ruke", izjavila je Marija Selak Raspudić, nezavisna saborska zastupnica.



A vlast u čijim je rukama Zagreb vjeruje da će tako i ostati. To što je Ivana Kekin bila treća u Zagrebu ne znači, kaže Tomašević da će tako biti i na lokalnim izborima.

"Falilo je pola postotka da pretekne Dragana Primorca. Dio je i naših birača glasao za Zorana Milanovića jer nisu htjeli da se dogodi da HDZ preuzme monopol na svim institucijama vlasti", izjavio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

U Novoj godini i SDP ima želju.

"Da osvojimo Zagreb. Ha-ha-ha. Politička želja je da napravimo dobar rezultat kao što smo napravili na predsjedničkim izborima. Da ovaj grad dodatno unapijedimo. Mislim da ćemo to sa partnerima iz MOŽEMO bez problema napraviti", izjavio je Joško Klisović, predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba.

I Miro Bulj planira opet osvojit Sinj. Iako ga je u vlastitom gradu, prestigao Zoran Milanović.



"Ovo je moj grad Sinj. Ovo je moj grad. Neka nam Bog čuva Hrvatsku.

Mi ćemo se i dalje borit za Hrvatsku", izjavio je Miro Bulj u izbornoj noći.



Borit će se i HDZ. I to što je Milanović, kažu, osvojio i njihove utvrde,

poput Slavonije, ne znači da će tako biti i na lokalnim izborima.



"Znate da su svaki izbori za sebe. Od samih izbornih jedinica do onoga kako svake stranke prolaze na izborima. Apsolutno vjerujem da kada ćemo onda razgovarati da ćemo imati puno plavih gradova županija i općina", izjavio je za Dnevnik Nove TV Nikola Mažar, saboraski zastupnik HDZ-a.



Sigurno će svoj dio kolača uzeti i oni desnije od HDZa. Pitanje je hoće li do lokalnih izbora i na desnom spektru osvanuti neke nove stranke.

