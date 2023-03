Ministrica za energetiku SAD-a Jennifer Granholm uoči sudjelovanja na 4. ministarskom sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju (P-TECC) u Zagrebu dala je ekskluzivni intervju reporteru Dnevnika Nove TV Marku Biočini.

Američka ministrica za energetiku Jennifer Granholm sudjeluje na 4. ministarskom sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju (P-TECC).

P-TECC je multilateralna inicijativa na čijem čelu je američko Ministarstvo energetike. P-TECC obuhvaća 24 zemlje srednje i istočne Europe i komplementaran je Inicijativi tri mora s naglaskom na energetsku infrastrukturu, međusobnu povezanost i sigurnost.

Ovogodišnji sastanak P-TECC-a u Zagrebu započeo je poslovnim forumom u srijedu, a u četvrtak će se održati ministarski sastanak.

Dan uoči sudjelovanja na sastanku ministrica Jennifer Granholm dala je ekskluzivni intervju reporteru Dnevnika Nove TV Marku Biočini.

Mislim da je pokojni predsjednik John F. Kennedy rekao - ne pitajte što Amerika može učiniti za vas. Ipak, to je prvo što ću vas pitati. Što Amerika može učiniti za energetsku sigurnost Hrvatske i regije?

Granholm: Upravo to i jest jedan od razloga zašto se ovaj sastanak Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju događa ovdje. Vidimo Hrvatsku kao potencijalno golemog proizvođača, a možda i izvoznika čiste energije s obzirom na resurse koji su ovdje. Imate fantastične resurse, kao što je primjerice geotermalna energija - toplina ispod naših nogu. Sjedite na geotermalnom žarištu.

Kako gledate na ambicije hrvatske Vlade da proširi LNG terminal i stvori regionalno plinsko čvorište?

Granholm: Podržavamo sve što će Hrvatsku učiniti neovisnom od Rusije. Rusija je držala omču oko vrata mnogima od vaših susjednih država. Mi ne želimo da se to događa. Ako Hrvatska vidi priliku da joj ukapljeni prirodni plin pomogne kod takvih težnji, mi smo potpuno za to.



Više ne koristimo ruski plin, ali jako ovisimo o uvoznom američkom LNG-u, to i statistike pokazuju. Koja je razlika?

Granholm: Velika je razlika između ovisnosti o ruskom plinu i ovisnosti o uvoznom plinu iz drugih država, bilo da je to SAD ili Ujedinjeni Arapski Emirati. Kao prvo, LNG se može kupiti od mnogih dobavljača, a ne ovisite o jednom toku plina cjevovodom iz države koja je dokazala da nije pouzdana. Dakle, nedostatak pouzdanosti je ogroman. Želite li da vas Putin drži za taoce? Naravno da ne želite.

Čini se kontradiktorno da se Europa i europske zemlje koje su američki saveznici za isporuke američkog LNG-a moraju natjecati s državama poput Kine, koje očito nisu saveznici.

Granholm: Mi imamo Zakon o prirodnom plinu koji kaže da Vlada ne može upravljati isporukama plina. To se odvija kroz privatni sektor. To je još jedan razlog zašto mislim da je ovo geopolitičko prestrojavanje toliko važno za države da osiguraju vlastitu energiju, da budu energetski sigurne jer nijednu državu nitko nikad nije držao u poziciji taoca zato što je imala pristup geotermalnoj energiji ili energiji vjetra ili energiji sunca. Možete to ustrojiti. I zato želimo poticati energetsku neovisnost država kako ne bi bile ovisno ni o privatnim kompanijama, ni o drugim državama i kako bi same postigle svoju energetsku sigurnost.

Vidite li neke investicije američkih kompanija u hrvatsku energetiku u narednih pet godina?



Granholm: Imate resurse i to u obilju tako da bi Hrvatska mogla biti neodoljiva za realizaciju ovih projekata, ako okolnosti budu dobre. I to je jedan od razloga zašto smo danas tu.

