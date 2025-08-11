Pijan sjeo na motor pa pokušao zaobići spuštenu rampu: Teško je ozlijeđen

Pijani motociklist (34) teško se ozlijedio nakon što je u subotu ujutro pao s vozila pokušavajući zaobići spuštenu rampu u Dubrovniku.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila na Obali Stjepana Radića prilikom izlaska s parkirališta. Vozač nije nosio zaštitnu kacigu te su mu izmjerena 1,84 promila alkohola u krvi.

Prevezen je u dubrovačku bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozač će biti sankcioniran novčanom kaznom od 1840 eura.