Toplinski val u cijeloj zemlji: Na snazi je crveno upozorenje

Na plus 35 gosti iz cijelog svijeta obilaze Dubrovnik.

"Očekivali smo da će biti vruće, možda ne ovoliko vruće, ali vrijeme je prekrasno. Sve dok imamo bazen, dok imamo more u koje možemo uskočiti, dobro je, odlično je", kaže Rob iz Ujedinjenog Kraljevstva.

"Toplije je od mojih očekivanja", iskren je gost iz Južne Koreje, a na pitanje je li mu pomaže sladoled, odgovara potvrdno.

I oni najmlađi znaju - od sunca se treba štititi.



"Svijetla odjeća jer odbija vrućinu. I puno sladoleda i puno vode mi godi jer me rashladi", govori India iz Ujedinjenog Kraljevstva.



"Kape, krema za zaštitu od sunca, sunčane naočale, stvarno sve to pomaže", misli Noah iz Ujedinjenog Kraljevstva.



"Volim dobar sladoled jer me rashladi. Volim sunčane naočale, štite mi oči od sunca. I volim plivati u dubokom plavom moru", smatra Daniel iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Za razgledavanje po ovakvom vremenu pomažu razni rekviziti.

"Trudim se ići rano ujutro do onih mjesta gdje moram puno hodati. Ali ako želite ići na plažu, dobro je u bilo kojem trenutku dana", kaže jedan turist iz Indije.

Vruće je u cijeloj zemlji.



Knin je mjerio iznad 39 stupnjeva; do 38 došli su Osijek, Beli Manastir, Županja, i Senj, a 37 je bilo u Sinju, Imotskom i Slavonskom Brodu.

Na kopnu će sutra, nakratko, biti lakše, s dva do 3 stupnja nižom temperaturom.

"Danas predvečer u sjevernim predjelima će početi strujati taj zrak sa sjeveroistoka i sjevera a na moru to će se pretočiti u buru koja će ujutro biti umjerena i jaka podno Velebita pa stoga oprez", rekao je

Ivan Čačić, meteorolog.

Uz buru, crveno upozorenje na visoku temperaturu na snazi je na obali i za sljedeća dva dana. Vrlo vruće bit će veći dio tjedna pred nama.

Kako se u Sinju rashlađuju, a kako u drugim djelovima Hrvatske i što nas čeka idućih dana, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Karle Trstenjak.