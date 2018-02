Europski povjerenik za proširenje Johannes Hahn stigao je u posjet Srbiji i razgovarao sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Njegov dolazak događa se dan nakon što je Europska komisija predstavila strategiju proširenja za zapadni Balkan, prema kojoj bi Srbija, zajedno s Crnom Gorom, mogla postati članica Europske unije do 2025. godine. Hahn i Vučić razgovarali su i o nadolazećem odlasku srbijanskog predsjednika u Zagreb. Vučić je rekao da ga je iznenadilo to što je Andrej Plenković pokrenuo temu ratne odštete.

''Da sam na njegovom mjestu, to pitanje ne bih pokretao. Plašim se da on tu sigurno i da Hrvatska po pitanju ratne odštete ne samo da ne može da dobije ništa, već može mnogo toga da izgubi. To je sve što bih rekao u ovome trenutku. Inače, to bih mogao da potkrijepim tisućama raznovrsnih i veoma teških argumenata'', rekao je Vučić.