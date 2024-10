Milanović: "Kad sam čuo da je Vučić pozvan u Dubrovnik, u sebi sam se nasmijao i rekao - to neće dobro završiti"

Samit Ukrajine i jugoistočne Europe u Dubrovniku u srijedu bio je 'show' srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji tamo nije ni trebao biti pozvan, rekao je u petak u Krakovu hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Milanović je u petak sudjelovao na samitu skupine Arraiolos, predsjednika zemalja Europske unije bez izvršnih ovlasti. Na skupu su, uz hrvatskog šefa države, sudjelovali i predsjednici Poljske kao domaćina skupa te Bugarske, Estonije, Grčke, Italije, Latvije, Mađarske, Njemačke, Slovačke i Slovenije.

"Ja sam s Vučićem razgovarao na ručku u Tivtu i kad sam čuo da je pozvan u Dubrovnik u sebi sam se nasmijao i rekao - To neće dobro završiti", kazao je Milanović novinarima, referirajući se na sastanak Procesa Brdo-Brijuni u utorak u tom crnogorskom mjestu.

U Dubrovniku je dan poslije održan sastanak zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine kojem su domaćini bili hrvatski premijer Andrej Plenković i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Na samitu je prihvaćena Dubrovačka deklaracija u kojoj je iskazana snažna podrška zemalja jugoistočne Europe Ukrajini.

Premda je ranije bilo najavljeno da će Srbiju predstavljati ministar vanjskih poslova, na skup u Dubrovniku ipak je došao srpski predsjednik. Milanović je kazao da je Vučić predsjednik države koja i dalje ima izravne veze s Moskvom, ne uvodi joj sankcije i koja ima neki svoj put.

"Ali onda - kako očekuješ da se taj Vučić usuglasi s deklaracijom koju su Plenković i njegovi suradnici neinteligentno sročili i gdje se spominju sankcije Rusiji. Zašto si onda zvao Vučića", poručio je Milanović. "Morao si očekivati da će ti na neki način odbrusiti". "Postići to da ti ne kvari 'show' - a to je na kraju bio Vučićev 'show' - onda ili prilagodiš sadržaj i intonaciju tom gostu ili ga, pametnije, ne pozivaš"

Vučić je u Dubrovniku prije zajedničke konferencije za medije Plenkovića i Zelenskog dao izjavu za medije u kojoj je naglasio da je Srbija uspjela izmijeniti nekoliko bitnih točaka Dubrovačke deklaracije, između ostaloga da u njoj ne piše da se zemlje potpisnice obvezuju nego se potiču da se usklade s mjerama EU-a.

Vučić je u Dubrovniku izjavio, govoreći o agresiji u Domovinskom ratu, i da "Srbija stvari vidi sto posto drugačije ili potpuno drugačije u odnosu na Hrvatsku".

Milanović kaže da se i to moglo predvidjeti. "Ako ga zoveš, znaš da će intervenirati kod pitanja razaranja Dubrovnika", naglasio je Milanović.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović, koji je također sudjelovao na dubrovačkom samitu, imao je drugu poruku. U četvrtak je na društvenoj platformi X napisao da je taj grad bio žrtva tragičnih ratnih događanja, čemu je "nažalost" doprinijela tadašnja politika Crne Gore.

"Zato što je Milatović druga vrsta političara. Čovjek je realan", kazao je Milanović.

"Lažu da sam Mandića pozvao u Hrvatsku"

Hrvatskog su predsjednika, pak, kritizirali da je "četničkog vojvodu" Andriju Mandića, incijatora crnogorske rezolucije o Jasnovcu, pozvao da dođe u Hrvatsku. Tako je interpretirana njegova rečenica da trojica tamošnjih političara nisu trebala biti proglašena nepoželjnima u Hrvatskoj.

Milanović je danas odgovorio da je njegova poruka u Tivtu, koju su čuli svi "koji razumiju hrvatski jezik, koji znaju slova, foneme, morfeme i koji znaju pročitati rečenicu i slušati ako imaju uši" bila da nije trebalo doći do proglašenja nepoželjnima "da je bilo pameti na strani Crne Gore."

"Kako nije bilo pameti, došlo je do toga. Ljudi su si sami izazvali da su postali persona non grata. Mislim da im time nećemo naškoditi nego im samo dići rejting među njihovim biračima u Crnoj Gori", naglasio je.

Zastupnici u crnogorskom parlamentu usvojili su u lipnju rezoluciju kojom se osuđuje genocid u logorima Jasenovac, Dachau i Mauthausen, glasovima 41 zastupnika vladajuće koalicije. Crnogorski parlament broji ukupno 81 zastupnika. Dokument je bio odgovor na podršku crnogorske vlade rezoluciji o Srebrenici koja je nešto ranije usvojena u Ujedinjenim narodima.

Hrvatska je tada oštro reagirala i upozorila da to može ugroziti europski put Crne Gore te trojicu prosrpskih političara proglasila nepoželjnim osobama u Hrvatskoj.

Moja poruka je bila i bit će: "Nemojte se petljati u naše unutarnje stvari kao što je Jasenovac, to ostavite nama. Budete li to radili posljedice će biti ove. Ali to nije smetalo (predsjedničkom kandidatu Dragan) Primorcu i ostalim zamorcima da kažu da sam pozvao četničke vojvode u Hrvatsku . To se zove laganje.".

U vezi toga je li on sam trebao biti pozvan u Dubrovnik, nakon što je premijer kazao da se po protokolu obično premijer i predsjednik ne nalaze na istim takvim događajima, Milanović je kazao da je "to bila njegova (Plenkovićeva) odluka" i da je u tom pitanju protokola "tehnički u pravu, ali da su mu svi drugi motivi prljavi".

Na pitanje bi li došao da je bio pozvan kazao je: "Vjerojatno bi se dogovorili da ne dođem."

Pročitajte i ovo ispravak još bolji VIDEO Kakav gaf! Zastupnik Domovinskog pokreta živog ministra nazvao pokojnim

Pročitajte i ovo Zdravstveni problemi VIDEO Jandroković je bio uvjeren da mu je stišan mikrofon pa nešto šapnuo tajnici Sabora