Afrička svinjska kuga opet bukti, Slavonija na nogama: Već sad je upitna svinjokolja

Istok Hrvatske i dalje muku muči s afričkom svinjskom kugom. Posebno je alarmantno to što je žarište bolesti Osječko-baranjska županija koja je najveći proizvođač svinjskog mesa u Hrvatskoj. Od početka godine ukupno je potvrđeno 25 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, stoga iz Ministarstva apeliraju na uzgajivače da se pridržavaju mjera. Bliži se i vrijeme svinjokolje pa je itekako upitno, hoće li se i pod kojim uvjetima moći odvijati. Podsjetimo, upravo zbog svinjokolje, u ovo vrijeme prošle godine, organizirani su veliki prosvjedi seljaka koji su traktorima blokirali prometnice u Slavoniji i Baranji.