Francuzi prosvjeduju zbog štednje i tuku se s policijom: "Najbogatiji ljudi bi trebali platiti ovu krizu"

Skupina prosvjednika nakratko je upala u dvorište zgrade Ministarstva gospodarstva u Parizu. Mjestimice ima sukoba s policijom. Na terenu su deseci tisuća policajaca. Dosad je uhićeno stotinjak izgrednika. Prosvjedi i štrajk organizirani su zbog najavljenih mjera štednje.



"Vlada mora shvatiti da nam je dosta štednje, da postoje stvarne mjere koje treba poduzeti kako bi se spasila Francuska, ali to nisu mjere protiv radnika. Treba poduzeti mjere na razini vlade i uštede koje treba ostvariti", rekao je Regis Delu, prosvjednik u Marseilleu.

"Više od sedam, osam godina Macronova vlada je na vlasti. Tih osam godina buržoazija u ovoj zemlji grabi, više ni ne zna što bi sa svojim novcem. Ako doista postoji kriza, pitanje je tko bi je trebao platiti. Mi kao sindikalna organizacija, kao radnici, mi vjerujemo da najbogatiji ljudi ove zemlje trebaju platiti za ovu krizu", smatra prosvjednik u Parizu Fabien Villedieu iz sindikata zaposlenih u željeznici.

