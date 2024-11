Dan počinje zagrijavanjem, jer ipak treba cijeli dan raditi. Za Slavonce 29. studeni znači dan za svinjokolju.

Stariji se prisjećaju kako je na današnji dan bilo u bivšoj državi.

"Ja se sjećam kada sam bio dijete da je to znalo trajati tri dana. Ali ne ovako na plus 10 stupnjeva, nego na minus 10. Snijeg, sada to možemo samo sanjati. Onda bilo 7 dana praznika, bilo srijeda, četvrtak - to se spojilo i naprijed i nazad. To su svi gledali da to bude 29. i onda se skupilo cijelo selo, dim svuda, svinje su visile", ispričao je Ištvan Boćkaj.

Svinjokolja osim što je tradicija, za obitelji je opskrba domaćim mesom gotovo cijele godine. Iako je danas lakše otići i kupiti, Slavonci i Baranjci ne odriču se svinjokolje jer bolje da umre selo nego - običaji.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Drmić.

