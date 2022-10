Afera s diplomama fakulteta u Kragujevcu, među kojima je i ona supruge šefa SDP-a, dobila je nastavak. reportreka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak doznala je da je dio medicinskih sestara suočen s odlukom o poništenju diplome. One tvrde da su žrtve internih obračuna u Kragujevcu.

Iz Kragujevca na adrese dijela hrvatskih medicinskih sestara stiglo je rješenje o poništenju diplome prvostupništva.

Odvjetnica Vesna Alaburić potvrdila je kako je ''otprilike trećina sestara dobila rješenje kojim se utvrđuje poništavanje diplome, dio ih je dobio poziv za izjašnjavanje o činjeničnim aspektima, jer se vodi upravni postupak, a jedan dio njih nije dobio apsolutno nikav upit iz Kragujevca''.

Među diplomama iz Kragujevca je i ona supruge Peđe Grbina. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, ona još nije dobila nikakav dokument.

Sestre koje jesu - sada uz odvjetnicu Alaburić sastavljaju žalbe i očitovanja.

"One su to uredno plaćale, uredno polagale ispite, i osjećaju se ne samo kao kolateralne žrtve, nego velike žrtve nekih možda internih obračuna u Kragujevcu koji su došli s jednim krakom i do Pule", naglašava Alaburić.

Krakom od prije 10 godina. Podsjećamo, zbog rada bez dozvole, Ministarstvo obrazovanja zabranilo je rad pulskoj podružnici sestrinstva iz Zenice pa su sestre treću godinu prebačene na Sveučilište u Kragujevcu.

Sporne su 44 hrvatske diplome, a samo ih je 13 polagalo ispite i u hrvatskoj komori. Većina sestara zaposlena je u pulskoj bolnici.

Irena Hrstić, ravnateljica Opće bolnice Pula pojašnjava kako se u ovom trenutku njima ništa ne mijenja.

"Imaju uredne i vrijedeće licence od Hrvatske komore medicinskih sestara, tako da im se radno mjesto nije promijenilo", dodaje Hrstić.

Hrvatska komora već mjesecima čeka odgovor iz susjedstva pa je u pomoć pozvala i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara pojašnjava kako ''čekaju da im Ministarstvo pokuša pomoći diplomatskim putem da dođu do tih podataka koji su im u toj situaciji iznimno bitni''.

"Treba napomenuti da su to sestre koje imaju odobrenje za samostalni rad kao srednje medicinske sestre tako da ugroze za naš sustav i bolesnike nema nikako", ističe Gazić.

Zanimljivo, odluke o poništenju donesene su još prošle godine, ali su sestrama poslane tek nakon što su u sklopu velike afere uhićeni bivši dekan i rektor kragujevačkog fakulteta.

