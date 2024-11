Beroš bi uskoro mogao na slobodu, a Petrač je i dalje u inozemstvu: Što čeka Plenkovića?

I dalje se čeka odluka Suda o žalbama na istražni zatvor u slučaju Mikroskopi. Istodobno Hrvoje Petrač i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu. Oporba zbraja političke poene, a vladajući će morati provjeriti i je li bivši ministar zdravstva Vili Beroš - bio istaknuti član masonske lože.

Svi osumnjičeni u aferi Mikroskopi u istražnom su zatvoru, osim Hrvoja Petrača koji je još uvijek nedostupan tijelima progona. "On je poslovni čovjek koji je pukim slučajem bio izvan Republike Hrvatske, rekao sam naše planove nećemo javno komunicirati. Kad napravimo uvid u spis i kad budemo sve znali oficijalno sto čitamo kao obrana iz medija tada ćemo formirati naš stav i tada ćete biti u svemu obaviješteni", rekao je odvjetnik Hrvoje Petrača Ljubo Pavasović Visković te dodao da informacije kao što su zašto se njegov klijent ne vrati u državu neće javno komunicirati.

Ali vratili su se njegovi sinovi. Poziv na ispitivanje u USKOK, Novica i Nikola Petrač čekaju u Remetincu. Kada će biti pozvani, ovisi o tome koliko će USKOK-u trebati da spoji dvije istrage u jednu prema kojoj bi okrivljenici EPPO-a postali i okrivljenici USKOK-a.

"S obzirom na sve što se događalo realno je očekivati i da će USKOK donijeti rješenje o proširenju istrage, ali hoće li to tako biti ili ne ovisi isključivo o USKOK-u nakon što prouči spis koji im je dostavljen od strane EPPO-a", rekao je Fran Olujić, odvjetnik Novice Petrača.

Čeka se i sudska odluka o žalbama na istražni zatvor. "Odluka o žalbama bit će vrlo vjerojatno idući tjedan. Još vidjeli spis nismo", rekao je Pavasović Visković.

Europska tužiteljica zatražila je osobnu zaštitu, sve provjerava policija. Istovremeno su se na Hrvatsku požalili Europskoj komisiji, ali DORH uzvraća - istražuju kako informacije iz istrage EPPO-a cure u javnost.

"Ovo je situacija koja sasvim sigurno ne ide u prilog okrivljenicima, tu se već sada može govoriti i o kršenju prava na pravično suđenje, ali i o kršenju osnovne presumpcije, a to je presumpcija nevinosti svakog osumnjičenika", rekao je Olujić.

Oporba predvođena SDP-om zbog svega pokreće opoziv premijera Andreja Plenkovića. Potpise imaju. "To je ono zašto sad idemo Plenkovića jer smo ga dva puta upozoravali na rad Beroša. Vjerojatno bi branio i Beroša do zadnjeg trenutka da nije dobio mig od svog prijatelja Turudića da se makne od njega", rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

"Beroša su bacili pod vlak. Inzistiranjem da Ured EU tužitelja ne nastavi slučaj se očito štiti nekoga", rekla je saborska zastupnica i predsjednička kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin.

U Turudićev rad ne sumnja potpredsjednik Vlade Branko Bačić. Na kritike oporbe odgovora i podsjeća da je Zakon o nadležnosti donesen jednoglasno: "Sad kad smo došli u poziciju da on o tome treba odlučivati, čini mi se da se oporba ne drži načela, nego osobe, njima je sporno da bi Ivan Turudić trebao o tome odlučivati. Ne bismo načela trebali mijenjati samo zbog toga što je na čelu DORH-a osoba koja njima ne odgovara."

Neće odgovarati ni Vladi, ako se ispostavi da je Beroš član masonske lože. Za njegove stranačke kolege - prvi glas.

"Ne znam, ne znam. Znate da smo imali takvih slučajeva, ne mogu ni to komentirati jer to što je netko napisao ja ne znam je li to točno, a načelno naravno da možemo govoriti da to nije dobro, ali mogu reći da ja nisam član nikakve lože", rekao je ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

A Beroš bi uskoro mogao na slobodu jer bi svih sedam svjedoka u njegovom slučaju trebalo biti ispitano.

