Potpredsjednik Vlade Branko Bačić uvjeren je da će DORH i USKOK jednako uspješno provesti istragu - u slučaju bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša osumnjičenog za korupciju, kao što bi to radio EPPO.

Osvrnuo se i na oporbene kritike zato što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić "presudio" o nadležnosti. Zakon o nadležnosti, podsjetio je, donesen je jednoglasno.

Ministri su komentirali i tvrdnju koju donosi tjednik Express da je bivši ministar Beroš član masonske lože.

"Znate da smo imali takvih slučajeva. Ne mogu to komentirati zato što to što je to netko napisao ne znači da je to istina. Načelno možemo reći da je to loše, ali neću više komentirati. Ja nisam ni u kakvoj loži", rekao je ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović.



"Sad kad smo došli u poziciju da on o tome treba odlučivati, čini mi se da se oporba ne drži načela, nego osobe, njima je sporno da bi Ivan Turudić trebao o tome odlučivati", rekao je Bačić i nastavio.

"Aako se držimo načela, onda ih ne bismo trebali mijenjati samo zbog toga što je na čelu DORH-a osoba koja njima ne odgovara", rekao je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

