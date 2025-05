Iran je u nedjelju predstavio novu balističku raketu dometa do 1200 kilometara, objavili su državni mediji.

"Balistički projektil na kruto gorivo Ghassem Basir, dometa od najmanje 1200 kilometara, najnovije je obrambeno postignuće Irana", objavila je iranska državna televizija.

Zapad je zabrinut zbog napretka programa balističkih raketa Irana, koji je već optužen za destabilizaciju Bliskog istoka.

Državna televizija objavila je video ispaljivanja nove rakete tijekom intervjua s ministrom obrane generalom Azizom Nasirzadehom.

"Ako nas napadnu i protiv nas se pokrene rat, uzvratit ćemo nasilno i ciljati na njihove interese i baze", rekao je ministar.

Otkrivanje nove rakete dolazi u trenutku kada Teheran i Washington vode pregovore uz posredovanje Omana.

Početkom svibnja američki državni tajnik Marco Rubio pozvao je Iran u intervjuu za Fox News da "odustane od izgradnje projektila dugog dometa koji nemaju drugu svrhu osim posjedovanja nuklearnog oružja".

Dana 27. travnja izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je na sporazum s Teheranom koji bi "eliminirao iranski kapacitet za obogaćivanje urana" i lišio Iran balističkih projektila.

Teheran je isključio bilo kakve razgovore s Washingtonom o svojim vojnim i obrambenim sposobnostima, uključujući program balističkih projektila.

⚡️BREAKING



Iran unveiled the Qassem Basir ballistic missile with pinpoint accuracy



The missile is specifically designed to bypass the US Thaad defence system



▪️Range: 1,300 km



▪️No use of GPS and immune to electronic warfare



▪️Carbon composite body



▪️Maneuverable warhead… pic.twitter.com/ErBqrnt4Ki