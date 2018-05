Posljednju aferu s e-mailovima i koje bi to posljedice moglo imati na potpredsjednicu Vlade, ali i cijeli proces nagodbe u Dnevniku Nove TV analizirao je Mislav Bago.

Premijeru i potpredsjednici ništa nije sporno, ali ima li tu što sporno?

Puno je tu detalja sporno, primjerice počnimo s privatnim mailom. Potpredsjednica Vlade komunicira sa skupinom stručnjaka sa svog privatnog maila u izradi najvažnijeg zakona. Možda se to nekima čini nebitnim, ali Hillary Clinton je upravo zato što je s privatnog maila dobivala korespondenciju državne tajnice i State Departmenta, neki kažu da zbog toga, možda i izgubila izbore. Da raščistimo, to je veliki problem i baca sumnju, ako na taj način radite.

S druge strane ona je te ljude već praktički počela kontaktirati u veljači. Tamo se već vidi iz tih mailova da oni imaju već i traže od nje da se nabavi izvještaj iz Agrokora, iako je potpredsjednica Vlade tvrdila da u ožujku kreće u izradu zakona. Na dan kad tvrdi da kreće u izradu zakona ona već ima treći draft prijedloga zakona sa svojom skupinom. Ovo je ozbiljan problem za potpredsjednicu Vlade i za predsjednika Vlade, jer iz tih mailova jasno vidimo da je on upoznat, da se sastajao s tom skupinom u izradi zakona.

Nije sporno da se angažiraju stručnjaci. Ali to se radi transparentno – formira se stručna skupina. Svi ti ljudi bi trebali potpisati izjavu o zaštiti tajnosti. Prema tome, kako objasniti situaciju da ona traži iz Agrokora financijske dokumente koje dobiva i onda proslijeđuje trećoj firmi. Mislim da tu čak ima elemenata kaznene odgovornosti.

Nije govorila istinu?

To neka netko drugi utvrdi.

Hoće li ova afere imati političke, ali i pravne posljedice?

Vidjeli smo da premijer stoji uz potpredsjednicu Vlade. Čini mi se - politički ne. On je očito odlučio igrati s njom na sve i ništa do 10. srpnja. Mislim da, u ovom trenutku, kada bi nju izgubio zasigurno bi vjerojatno bilo pitanje kako bi to sve izgledalo.

Ono što je zasigurno važno jest hoće li u ovom trenutku državno odvjetništvo reagirati. Istraga se vodi po Agrokoru. Hoće li ovi mailovi biti dostatni da oni vide je li tu bilo zloporabe položaja, povlaštenih informacija kod potpredsjednice Dalić. Ima li elemenata da odvjetništvo krene s istragom u tom smjeru. Iako, iskreno nisam siguran da je ovo kraj. Mislim da će, prema nekim informacijama, u sljedećim danima krenuti lavina mailova, tako da će biti posla.

Kome ovo sad odgovara? Počela su nagađanja tko bi to mogao pustiti u javnost?

Medijima je tako svejedno. Nakon što su svi potvrdili autentičnost, mislim da bi bilo pogrešno skretati fokus na to tko je to pustio. A mogli su mnogi pustiti. Bavimo se bitnim, ima li tu elemenata kaznene odgovornosti. Ono što je svakako važno – možda je tu cijeli niz faktora – Ivica Todorić, banke, Franck, Adris, svi oni oštećeni mali dioničari. A zašto možda nije neko desno krilo iz HDZ-a, na primjer, to pustilo. Možda je tu puno ljudi zainteresiranih da njega i potpredsjednicu tu poljulja, možda i sruše.

Ali to nije naš posao. Sad smo vidjeli da su to autentični dokumenti. Mi se u medijima trebamo baviti tim stvarima. A postoje službe koje će utvrđivati je li negdje iscurilo nešto što je službena tajna.

Je li nagodba koja mora biti sklopljena do 10. srpnja dovedena u pitanje?

Mislim da će tu nagodbu napraviti milom ili silom… To se kaže naguranac, jer je to projekt Andreja Plenkovića. Nakon nagodbe 10. srpnja oni u Banskim dvorima misle da je problem riješen. Ja mislim da će pravosuđe još desetljećima imati priču o Agrokoru na stolu. Ali, premijer misli – tu je moja misija završena. Neki kažu – možda će nakon toga i na početku dobre turističke sezone i raspisati izbore za rujan. Možda bi mu to bilo pametno s obzirom na sve moguće scenarije vezane za Agrokor koji bi tek uslijedili od jeseni.

