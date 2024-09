Stiže promjena vremena i pad temperatura

U subotu nam slijedi promjena vremena, točnije za vikend ćemo jedan dan imati kišu i grmljavinu, a u nedjelju nas očekuje suho i sunčano vrijeme. I dok su u petak temperature išle i do 28, u subotu nas očekuje pad temperature.

U subotu u noći sa zapada jače naoblačenje s kišom. Lokalno će biti i obilnih pljuskova s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana na istoku i u Dalmaciji, prognoza je DHMZ-a.

Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Umjereno do jako jugo i jugozapadnjak u Dalmaciji okretat će na sjeverozapadnjak, a na sjevernom Jadranu popodne će zapuhati bura i jačati. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 23. Najviša dnevna od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 26 °C. Poslijepodne na kopnu osjetni pad temperature.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić za nedjelju prognozira smirivanje i razvedravanje.

"Bit će pretežno sunčano, iako još dosta vjetrovito i hladno. Početkom tjedna sjeverac će oslabjeti i bit će sunčano, ali uz prilično hladna jutra.

Na Jadranu također pogoršanje s obilnom kišom i izraženijim pljuskovima u subotu. Vjetar će poslijepodne i navečer okrenuti na tramontanu i buru. Potom u nedjelju sunčano, ali hladno, s jakom burom. Kiša je tad moguća još samo ujutro, na krajnjem jugu. U ponedjeljak većinom vedro, no i dalje hladno, bura će slabjeti u popodnevnim satima.

Vikend će, dakle, imati dva lica. U subotu će biti oblačnije i kišovitije, a u nedjelju većinom sunčano i suho. Ipak, treba imati na umu da će oba dana biti znatno hladnija nego u četvrtak i petak", prognozira meteorolog Nove TV.

